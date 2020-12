Stejně jako každý rok, tak i letos jsme si pro vás v předvánočním období připravili několik článků z mini série Dárky na poslední chvíli. Většina jedinců sice dárky kupuje s předstihem, může se ale stát, že nějaký dárek nestihne kurýr doručit, popřípadě že na někoho zapomenete. Právě v tomto případě se vám nějaké dárky na poslední chvíli určitě mohou hodit. Na našem magazínu už vyšel článek, v rámci kterého jste se mohli dozvědět, jakým způsobem lze darovat aplikaci prostřednictvím iOS. V tomto článku se podíváme, jak darovat aplikaci v App Store pro macOS – vrhněme se tedy přímo na věc.

Jak darovat hru nebo aplikaci na macOS

Ještě před tím, než se pustíme do celého postupu, bych vás chtěl upozornit na jednu věc. V App Storu, který je určen pro macOS, bohužel nelze samotnou aplikaci darovat – tato možnost je k dispozici jen v iOS. Určitě se ptáte, z jakého důvodu tohle omezení existuje, odpověď vám ale bohužel poskytnout nemůžeme. Naštěstí ale můžete dotyčnému na poslední chvíli darovat dárkovou kartu pro iTunes ve vybrané částce, díky které si pak obdarovaný může určitou aplikaci zakoupit. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste si na vašem Macu či MacBooku otevřeli nativní aplikaci Hudba. Rozhodně se ničeho nebojte – dárkovou kartu bude možné využít na cokoliv, nikoliv jen na hudbu.

Po spuštění je nutné, abyste v levém menu v kategorii Obchod klepnuli na možnost iTunes Store.

klepnuli na možnost Jakmile tak učiníte, tak v pravé části po textem Rychlé odkazy na hudbu klepněte na Poslat dárek.

klepněte na S největší pravděpodobností vás nyní systém požádá o přihlášení – zadejte tedy vaše Apple ID a heslo.

– zadejte tedy vaše Apple ID a heslo. Nyní už jen stačí, abyste zadali e-mail obdarovaného, společně s vaším jménem, zprávou, částkou a případně datem doručení (ideálně 24. 12.).

společně s a případně (ideálně 24. 12.). Co se týče částky, můžete si jednak vybrat z předchystaných, anebo klepněte na Jiné a zadejte přesnou částku.

anebo klepněte na a zadejte přesnou částku. Poté, co veškeré náležitosti vyplníte, tak klepněte na tlačítko Další v pravém dolním rohu.

v pravém dolním rohu. Na další obrazovce si stačí vybrat motiv dárkové karty, který se vám líbí. Po výběru klepněte na Další.

který se vám líbí. Po výběru klepněte na Nakonec už jen stačí, abyste vše zkontrolovali a klepnuli na Koupit dárek.

Výše uvedeným způsobem lze tedy jednoduše koupit dárkovou kartu iTunes, kterou lze využít mimo jiné také v App Storu. Bohužel v tomto případě nemůžete přesně určit, co si dotyčný za dárkovou kartu koupí – můžete mu ale přímo do zprávy napsat, na co přesně je karta určena. Zároveň je nutné podotknout, že dárkovou kartu zakoupenou v Česku bude obdarovaný schopen využít pouze v českém App Store. Myslím si, že dárková karta iTunes potěší (nejen) každého jablíčkáře a jedná se o perfektní dárek na poslední chvíli. Nezapomeňte každopádně na fakt, že Vánoce nejsou jen o dárcích.