Chystáte-li se pod stromeček nadělit iPhone, rozhodně k němu nezapomeňte přibalit..

Tisková zpráva: Vánoce jsou skoro za rohem a jako obvykle, produkty od Applu najde pod stromečkem nejeden z nás. Pokud se chystáte potěšit někoho ze svých blízkých novým iPhonem, rozhodně nesmíte zapomenout na pár produktů, bez kterých si iPhone už nedokáži představit.

K iPhonu rozhodně nezapomeňte přibalit..

Nejkřehčí a zároveň nejdražší částí každého iPhonu je jednoznačně displej. Stačí nešikovný pád či náraz a na displeji se vám vytvoří pavouk, kterého jen tak neodstraníte. Následná výměna displeje pak dokáže velice odlehčit vaší peněžence. I z tohoto důvodu jsou vyráběna ochranná tvrzená skla na iPhone. Ta dokáží iPhone dokonale ochránit před nárazy i drobnými pády. Po nalepení navíc nesnižují citlivost doteku, takže zůstává zachována plná funkčnost telefonu. V případě, že sáhnete po prémiové variantě, víceméně nepoznáte, že na displeji nějaké ochranné sklo nalepené je. Dokonale totiž kopíruje povrch displeje. Obzvlášť u nových modelů, jako je například iPhone 12 Mini, iPhone 12 (Pro) či iPhone 12 Pro Max je nalepené ochranné sklo dokonale splývající s displejem.

Ochranu displeje bychom měli za sebou, jenže co se zbytkem iPhonu? Od iPhonu 8 jsou zadní strany zpracovány ze skla. Riziko prasknutí je zde opravdu vysoké. Stačí chvilka nepozornosti. Na zadní stranu můžete také nalepit ochranné sklo, ovšem mnohem efektivnější ochrannou jsou jednoznačně ochranné obaly a kryty na iPhone. Osobně preferuji spíše silikonové, ale ani s gumovými rozhodně nešlápnete vedle. Dokáží utlumit a pohltit nárazy i pády. Snižují tak riziko poškození opravdu na minimum. I přes drobné navýšení rozměrů a hmotnosti telefonu po nasazení, rozhodně oceníte, kolik peněz vám takový ochranný kryt dokáže ušetřit peněz za případné opravy.

No a takto snadno dokážete iPhone dokonale ochránit před poškozením. Na závěr by tu bylo ovšem ještě jedno drobné doporučení. Nabíječek není nikdy dost! Jedna na doma, jedna do práce, jedna na chatu.. takhle by se dalo pokračovat. Pokud chcete ušetřit, ale nechcete kupovat kabel, co vám po týdnu přestane fungovat, sáhněte po tomto nabíjecím kabelu od společnosti Baseus. Dostačující délka 1 metr, bílé zpracování, vyztužené konce.

Sleva pro čtenáře magazínu Letem Světem Applem

Jak se říká, to nejlepší na konec. Pro čtenáře magazínu je připravený speciální slevový kód: LSA. Slevový kód je možné uplatnit v prvním kroku nákupního košíku. Po jeho zadání získáte 20% slevu na veškeré příslušenství. Nabíjecí lightning kabel Baseus vás tak vyjde na pouhých 199 korun a spoustu dalších, zajímavých cen. Pokud si zakoupíte například tvrzené sklo, můžete si ho nechat zdarma nalepit i po vánocích přímo na kamenné prodejně.