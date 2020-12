Google Stadia dorazil do Česka a na Slovensko

Po GeForce Now a xCloudu tu máme další herní streamovací službu. Dobrou zprávou je, že základní tarif je zdarma. To jest 1080p/30 fps a stereo zvuk. Placený tarif nabízí 4K/60 fps a HDR. Do budoucna se počítá také se 120 fps a 8K. Tento tarif navíc bude nadělovat každý měsíc hry zdarma a slevy na nákup. Uživatelé neplaceného tarifu dostanou pak při registraci možnost zdarma otestovat na měsíc vyšší tarif. Služba momentálně funguje na počítačích s prohlížečem Chrome 77+, appce na Androidu 10 a vyšším či přes Chromecast Ultra. Časem se počítá také s webovou aplikací pro iOS a možná i Smart TV.