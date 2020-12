Na Netflix dorazil snímek s oscarovými ambicemi

Na jedničku mezi videostreamovacími službami dnes dorazil film Mank, jenž natočil David Fincher stojící za filmy jako Sedm nebo Zmizelá. Příběh nás zavede do 30. let, kde budeme pozorovat scénáristu H. J. Mankiewicze, který zrovna dokončuje scénář k filmu Občan Kane, za který dostal Oscara. Není tajemstvím, že Netflix do tohoto snímku vkládá velké naděje s tím, že by rád za něj obdržel zlatou sošku. V hlavní roli uvidíme Garyho Oldmana a Amandu Seyfried. S informací přišla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans.