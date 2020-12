Medal of Honor: Above and Beyond má skvělý nový trailer

Medal of Honor: Above and Beyond má být skvělou střílečkou pro VR platformy. Hra vychází už 11. prosince, tvůrci nás tedy lákají na nový multiplayerový trailer, který vypadá neskutečně dobře. Válka ve VR bude dle traileru rozhodně stát za to. Ostatně posuďte sami v odkazu pod odstavcem.