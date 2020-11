Česká hra Dig and Fly přinese na iPhony unikátní kombinaci idylické klikačky, strategie a spoj-tři hádanek

Unikátními se hry někdy stávají vizionářskými posuny v myšlení o herním médiu, někdy ale stačí jen spojit již osvědčené postupy do unikátní kombinace. A právě příkladem druhého přístupu je hra Dig and Fly od českých vývojářů z WoodDog Games. Hra vychází z léty prověřeného principu známého z mnoha dalších klikaček, svěří vám pod kontrolu důl na zlato a vy postupně shromažďujete zlato, abyste mohli důl vylepšit a vydělávat víc zlata, abyste mohli svůj pracovní proces dále zefektivnit a tak donekonečna. Dig and Fly ovšem vymletý žánr okořeňuje svým zasazením a nástavbou v podobě logických hádanek typu spoj-tři.

Vám svěřený důl totiž neleží na planetě Zemi, ale ve vesmíru, na jedné z pozemšťanských kolonií. Když vás přestane bavit sbírání zlata v jednom dole, můžete se vypravit na expedici v bojové lodi. Během ní se hra změní v logickou hádanku ve stylu Bejeweled. Spojováním dlaždic stejných barev odrážíte útoky mimozemských nepřátel a při troše štěstí přebíráte kontrolu nad zkoumanou planetou. Dodatečné kolonie vydělávají peníze bez potřeby na ně klikat, jde tedy o neustálý zdroj příjmu i v situacích, kdy máte hru na telefonu zavřenou. Za vyhrané boje Dig and Fly hráče odměňuje taky lodními díly nebo speciálními artefakty.

Hra vypadá jako neškodná jednohubka, do které se ale člověk rád zakousne, když má nějaký čas navíc. Dig and Fly je zatím v beta verzi. Pokud máte chuť přidat se k testerům, můžete se zaregistrovat na oficiálních stránkách hry.