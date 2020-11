7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (16. 11. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Chodíte rádi běhat a rádi byste zlepšili své dovednosti? V takovém případě by se vám mohla hodit praktická aplikace bform running. Ta za pomocí jediného videa dokáže zanalyzovat styl vašeho běhu a poskytnout vám radu cenných informací, které vás posunou vpřed.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-bform running 1 Aplikace se slevou-bform running 4 Aplikace se slevou-bform running 3 Aplikace se slevou-bform running 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, stažením aplikace Weather Info Today získáte parádní nástroj, který vám poslouží pro zobrazení aktuální počasí a samotné předpovědi. Tento nástroj vám navíc dokáže ukázat srážkový model a pyšní se vcelku příjemným uživatelským prostředím.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Weather Info Today 1 Aplikace se slevou-Weather Info Today 5 Aplikace se slevou-Weather Info Today 4 Aplikace se slevou-Weather Info Today 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Weather Info Today 2 Vstoupit do galerie

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste potřebovali rychle naskenovat nějaký dokument a dále jej sdílet, jenže jste zrovna po ruce neměli klasický skener? V takovém případě byste mohli ocenit program FineScanner PRO-PDF Scanner, který dokáže použít fotoaparát vašeho iPhonu či iPadu a dokument digitalizovat do podoby PDF dokumentu. Aplikace se navíc pyšní technologií OCR (optické rozpoznávání znaků), díky čemuž dokáže identifikovat jednotlivé znaky a umožní vám s nimi nadále pracovat.

Původní cena: 1 490 Kč (729 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-FineScanner PRO-PDF Scanner 1 Aplikace se slevou-FineScanner PRO-PDF Scanner 5 Aplikace se slevou-FineScanner PRO-PDF Scanner 4 Aplikace se slevou-FineScanner PRO-PDF Scanner 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-FineScanner PRO-PDF Scanner 2 Vstoupit do galerie

Chtěli byste si nějakým způsobem ozvláštnit prostředí operačního systému iOS či iPadOS? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohla zaujmout aplikace Keyboard X-Key, která promění design vaší klávesnice do báječných barev. Jak aplikace vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Keyboard X-Key 1 Aplikace se slevou-Keyboard X-Key 5 Aplikace se slevou-Keyboard X-Key 4 Aplikace se slevou-Keyboard X-Key 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Keyboard X-Key 2 Vstoupit do galerie

Hra Active Neurons 2 potěší především milovníky logických her. V tomto titulu se vaším hlavním úkolem stane, abyste posbírali co možná nejvíce takzvané energie, díky čemuž budete moci objevit dvanáct největších vynálezů lidstva. Nebude to ale tak jednoduché. Poradit si totiž budete muset i s nebezpečnými částicemi, které jsou destruktivní.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Active Neurons 2 1 Aplikace se slevou-Active Neurons 2 5 Aplikace se slevou-Active Neurons 2 4 Aplikace se slevou-Active Neurons 2 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Active Neurons 2 2 Vstoupit do galerie

Vybudování firmy je mnohdy pořádná výzva, která se nemusí každému podařit. To si můžete na vlastní kůži vyzkoušet v zábavné hře Office Story, kde začnete s malým garážovým start-upem a vaším úkolem tedy budete, aby se vám podařilo vybudovat ze sebe giganta. S tím jsou samozřejmě spojená různá strategická rozhodnutí, nákup vybavení do jednotlivým kanceláří, najímání lidí a podobně.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Office Story 1 Aplikace se slevou – Office Story 2 Aplikace se slevou – Office Story 3 Aplikace se slevou – Office Story 4 +2 Fotek Office Story fb Vstoupit do galerie

Jestliže častokrát na něco zapomínáte a nedokáží vám pomoci ani poznámky či seznamy úkolů, tak byste bezesporu měli vyzkoušet aplikaci Remember Widget. Jedná se o praktický widget optimalizovaný pro systém iOS 14 a iPadOS 14, který si můžete dát přímo na plochu a zapsat si na něj jednotlivé úkoly. Text widgetu je možné si také formátovat.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)