Recenze Colop e-mark create – Malý, ale šikovný pomocník pro kreativitu

Tiskárny mohou mít různou podobu. Většina z nás má doma klasické tiskárny pro tisk dokumentů nebo fotografií, existují ale také mini tiskárny, sloužící k přímému tisku na nejrůznější povrchy. Tiskárnou takového typu je i COLOP e-mark create, která je vhodná pro ty, kteří se věnují kreativní tvorbě diářů a zápisníků, nebo si třeba jen chtějí doma či v kanceláři kreativně a kvalitně označit své věci. Co na tiskárnu říkáme my?

Balení

Tiskárna COLOP se skutečně vejde do dlaně, čemuž odpovídá i její balení. Je zabalená v dobře vypadající černé krabičce z pevného kartonu s vrchním otevíráním, a kromě tiskárny samotné v balení nalezneme i nabíjecí USB kabel a cartrige. Dále se v krabici nachází návod a přehledné údaje o tom, jak do tiskárny umístit kazetu s inkoustem.

Vzhled a zapojení

Vzhled je jedna z věcí, které mě na tiskárně COLOP e-mark create zaujala jako první. Tiskárna je navržena tak, aby skutečně pohodlně, bezpečně a spolehlivě padla do ruky. Má elegantní zaoblený tvar, drobné rozměry, a je vyrobená z pevného, dobře vypadajícího plastu. Tělo tiskárny sestává z nabíjecí baterie a spodní části pro nabíjení. Samotné nabíjení probíhá za pomoci kabelu po připojení do sítě. Cartridge s inkoustem je dalším prvkem, který mě velmi příjemně překvapil – navzdory malým rozměrům vystačí na opravdu velké množství tisku, takže výsledné náklady jsou až směšně nízké. Další z velmi příjemných vlastností tiskárny COLOP e-mark je její lehkost a odolnost. Určitě se nemusíte bát, že by pro vás její držení bylo nepříjemné, nebo že by vás po chvilce používání začala bolet ruka. Práce s tiskárnou je navíc opravdu čistá – u kapesních tiskáren tohoto typu bývá často problém, že se při jejich používání můžete někdy lehce zašpinit, což se v případě COLOP e-mark create nestalo ani jednou. Tiskárna se nabíjí s pomocí zmiňovaného kabelu, který připojíte k její dokovací stanici. Tiskárna COLOP e-mark create je poté ještě opatřena LED diodami, takže při nabíjení i při tisku svítí.

Funkce a propojení s chytrým telefonem

COLOP e-mark dokáže vytisknout vámi navržený design na celkem pestrou paletu povrchů. Můžete s její pomocí ozvláštnit své papírové dopisy, diářové zápisky, potisknout s její pomocí například stuhy pro dárkové balení nebo ji použít k označení krabic s uloženými předměty – fantazii se v této oblasti rozhodně meze nekladou. V přiloženém návodu na první zapojení tiskárny (které je mimochodem opravdu velice snadné a návod je dokonale srozumitelný) naleznete QR kód, s jehož pomocí si můžete stáhnout aplikaci pro připojení tiskárny k vašemu smartphonu. Na návodu najdete také SSID tiskárny a heslo, díky čemuž produkt propojíte s telefonem – úspěšné propojení poznáte podle zvukového signálu z tiskárny. Po první zkušebním tisku se můžete bez obav pustit do tvoření. V aplikaci COLOP najdete řadu různých tematických motivů, které můžete jednoduše, ale efektivně upravovat – nabídka se neomezuje jen na motivy na papír, ale například i na pásky na ruku, skleničky, dózy, stuhy a další předměty. Díky tomu je tiskárna COLOP e-mark create vhodná nejen pro jedince, ale i pro firmy. Práce s ní je navíc rychlá a tiskárna bez problémů svižně zvládne i tisk o větším objemu. Aplikace je díky šablonám vhodná i pro začátečníky, můžete si zde ale od samých základů vytvořit i vaše vlastní motivy. Tiskárna přitom dovede kvalitně tisknout i fotografie a vaše vytvořené motivy si můžete v aplikaci uložit pro pozdější opakované použití. Uživatelské rozhraní aplikace je přehledné, její ovládání je snadné a rychlé.

Závěrem

Kapesní tiskárna Colop e-mark create mě po všech stránkách opravdu velmi příjemně překvapila a v podstatě jí nelze nic vytknout. Jejími hlavními benefity je rychlost a jednoduchost práce, spolehlivost a lehkost. S tiskárnou není třeba se složitě “zaučovat” vše skvěle funguje od samého počátku. Tiskárna je navíc prakticky univerzální, můžete ji použít na řadu povrchů včetně dřeva, a tisk je opravdu vysoce kvalitní. Příslušná aplikace je podle všeho každou chvíli aktualizována a k tiskárně lze zakoupit bohatou škálu nejrůznějšího příslušenství od ochranných obalů až po nejrůznější štítky a stuhy. Pro kreativní jedince se tiskárna Colop e-mark create stane vysoce návykovým a zábavným doplňkem, pro řadu firem, jako jsou třeba svatební nebo eventové agentury, zase vysoce užitečným pomocníkem.

Exkluzivní dárek pro naše čtenáře

Ve spolupráci se společností COLOP jsme pro naše čtenáře připravili exkluzivní akci. Pokud totiž do poznámky k objednávce zadáte kód ve znění LSA, přijdete si tak na skvělý bonus v hodnotě více než 2 000 korun zcela zdarma. Díky této akci tak mimo samotné tiskárny a cartrige získáte i dva držáky na stuhy, 15mm a 25mm stuhy, praktické pouzdro a vytříbené štítky.