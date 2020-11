Arnold Schwarzenegger je ikona akčních filmů. Byť ho teď na plátně často nevídáme, herecké řemeslo ještě na hřebíček nepověsil. Pro Netflix má natočit špionážní drama, o kterém se dosud ale moc neví. Na filmu se ale bude podílet i jako producent. Projekt je teprve v rané fázi a bylo by zřejmě zázrakem, kdybychom ho viděli v příštích dvou letech. S Arnoldem to ale jistě bude stát za to. Informaci přinesla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans.