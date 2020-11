Je to několik hodin nazpátek, co Apple mezi uživatele vypustil první veřejnou verzi macOS 11 Big Sur. Této verze jsme se dočkali po prakticky půl roku čekání – první vývojářskou beta verzi totiž jablečná společnost představila v červnu, a to v rámci konference WWDC20. Operační systém macOS Big Sur přichází hned s několika novinkami – zmínit můžeme například přepracovanou aplikaci Zprávy. Ta se oproti předchozí verzi v mnohém změnila a nabízí například možnost pro připnutí konverzací. Díky této funkce už nebudete muset oblíbené konverzace hledat, ale objeví se vždy v horní části aplikace.

Jak na Macu připnout konverzace v aplikaci Zprávy

Jestliže chcete na vašem macOS zařízení v rámci aplikace Zprávy připnout nějakou konverzaci, tak se nejedná o nic bůhvíjak složitého. Podmínkou však je, abyste měli samozřejmě nainstalovaný macOS 11 Big Sur – na starší verzi macOS tato funkce není k dispozici. Pokud podmínku splňujete, postupujte takto:

Prvně je nutné, abyste se do aplikace Zprávy přesunuli.

přesunuli. Jakmile tak učiníte, tak si nalevo najděte konverzaci, kterou chcete připnout.

kterou chcete připnout. Po nalezení na konkrétní konverzaci klepněte pravým tlačítkem či dvěma prsty.

klepněte Zobrazí se menu, ve kterém klepněte na Přišpendlit.

Ihned poté dojde k tomu, že se konverzace objeví v horní části aplikace.

Chcete-li konverzaci odepnout, tak na ni nahoře klepněte pravým tlačítkem (dvěma prsty) a zvolte možnost Odšpendlit.

Apple se s příchodem macOS 11 Big Sur rozhodl kompletně utnout vývoj původní verze aplikace Zprávy pro macOS. V tomto novém systému pochází Zprávy z iPadOS 14. Jablečná společnost u této aplikace využila vlastní Project Catalyst, díky kterému mohou vývojáři jednoduše přenášet své aplikace z iPadOS přímo na macOS. Podobnost aplikace ve obou těchto systémech tedy rozhodně není náhodná. Systém macOS Big Sur vám může připomínat iPadOS 14 mimo jiné i svým designem. Nemusíte mít ale strach z toho, že by chtěl Apple v budoucnu oba tyto systémy spojit. Již několikrát tyto spekulace byly samotným Applem vyvráceny.