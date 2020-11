Je to několik let nazpátek, co jsme se dočkali spojení dvou aplikací s názvem Najít iPhone a Najít přátele. Tímto spojením vznikla aplikace s jednoduchým názvem Najít. Jak už z názvu aplikace můžete tušit, tak pomocí ní můžete jednoduše během několika sekund zobrazit přesnou polohu vašich přátel či rodiny a stejně tak i vašich zařízení, anebo všech ostatních zařízení v rámci rodinného sdílení. Pokud vlastníte vícero iOS či iPadOS zařízení, tak se můžete ocitnout v situaci, kdy vaší hlavní polohu určuje nějaké zařízení, které nechcete – například sekundární iPhone či iPad, který máte neustále doma. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jakým způsobem můžete primární zařízení určené ke sdílení polohy nastavit.

Jak nastavit, který iPhone či iPad bude v rámci Najít sdílet vaši polohu

Pokud si chcete zkontrolovat anebo přenastavit, které iOS či iPadOS zařízení bude nastaveno jakožto primární pro sdílení vaší polohy mezi přáteli a rodinou, tak se nejedná o nic složitého. Stačí postupovat následovně:

Prvně se chopte vašeho iPhonu či iPadu, který chcete pro výše uvedené účely nastavit.

Jakmile jej budete mít v ruce, tak jej samozřejmě odemkněte a přejděte na domovskou obrazovku.

Na domovské obrazovce pak najděte a klepněte na ikonu aplikace Nastavení.

Zde pak úplně nahoře klepněte na váš profil se jménem a profilovou fotografií.

V rámci této sekce Nastavení níže klepněte na kolonku s názvem Najít.

Po rozkliknutí už jen stačí klepnout na možnost Tento iPhone (iPad) značí mojí polohu.

Výše uvedeným způsobem lze váš iPhone či iPad nastavit jakožto primární zařízení pro značení polohy. V případě, že zde tuto možnost nemáte, tak to znamená, že je váš iPhone či iPad, který zrovna používáte, nastaven jako primární a není třeba nic měnit. Koneckonců se o tom můžete přesvědčit o řádek výše, který nese název Moje poloha – zde se nachází napravo název vašeho zařízení, které slouží pro značení polohy. Jestliže chcete polohu kompletně přestat sdílet, stačí níže pomocí přepínače funkci Sdílet moji polohu deaktivovat. Dole si pak můžete rozkliknout členy rodiny či přátele, kterým můžete individuálně sdílení vaší polohy zakázat. Někteří z vás by se možná chtěli zeptat, zdali lze jakožto primární zařízení pro sdílení polohy použít Mac či MacBook – bohužel nikoliv.