Když se ohlédnu do svých dětských let, vyrážely mi dech HDD o kapacitě 60 GB. Doba je ale úplně jinde. Firma Western Digital přišla s novou generací pevných disků s technologií EAMR. Tyto disky už společnost od léta prodává, nicméně teď přidala novou kapacitu, a sice 20 TB. Podrobnější údaje si můžete přečíst zde. Disky mají mít životnost 2,5 milionů hodin a vztahuje se na ně záruka o délce 5 let. Cena zatím bohužel známá není.