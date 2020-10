Pátý PlayStation dorazí na naše pulty již za několik týdnů. Vzhledem k přijatelné ceně a skvělému výkonu se bude jistě jednat o trhák. Společnost Sony nechává hráče napjaté a neustále dává nějakými střípky najevo, že příchod nové generace hraní je již za dveřmi. To udělala i včera vypuštěným videem s příznačným názvem „Play Has No Limits“. Odkaz naleznete pod odstavcem.