Jak na iPhone vytvořit widget zobrazující váš tep, ušlé kroky, délku spánku a další

Je to již několik týdnů nazpátek, co jablečná společnost vydala první veřejnou verzi operačního systému iOS a iPadOS 14, po boku s watchOS 7 a tvOS 14. Jednou z hlavních funkcí iOS a iPadOS 14, které si všimnete prakticky ihned, jsou přepracované widgety. Ty mají nově modernější a jednodušší vzhled, na iPhonech je poté dokonce můžete přidat na plochu mezi aplikace. Co si ale budeme nalhávat, pokud nový iOS či iPadOS využíváte, tak mi jistě dáte za pravdu, že nové widgety nejsou tak úplně ideální. Nejde tak ani o jejich formu, ale o to, že Apple například kompletně zapomněl do systémů přidat nejpopulárnější widget s oblíbenými kontakty.

Všeobecně mi přijde, že si Apple dal práci se vzhledem samotných widgetů, už ale úplně nepřemýšlel nad tím, jak je může využít na maximum. V tomto případě si tedy uživatelé musí pomoci s různými aplikacemi třetí strany, které dokáží všemožné widgety do systémů přidat. Těžko říct, zdali to tak měl Apple v plánu a snaží se do „vývoje“ zatáhnout právě aplikace třetí strany, anebo zdali se na dodělání widgetů tak nějak „vykašlal“ a případně další přidá v budoucích aktualizacích. V tomto článku se společně na jednu takovou aplikaci třetí strany, která dokáže do systému přidat zajímavý widget, podíváme. Mně osobně v systému kromě widgetu s oblíbenými kontakty chybí také widget z aplikace Zdraví. Chtěl bych si totiž nechat zobrazit například to, jak moc dobře plním spánkové cíle a další sekce zmíněné aplikace. Očividně tento widget chyběl mnoha dalším uživatelům, a tak vznikla aplikace Hidgets, která vám informace ze Zdraví dokáže do widgetů zpracovat.

Pokud se pro stažení aplikace Hidgets rozhodnete, tak si můžete nechat zobrazit informace o tělesných mírách, srdci, pohybu a spánku. Všechny tyto informace se zobrazují zvlášť, a to ve třech velikostech – Minimal, Simple a Complete. Minimal zobrazuje jen malou ikonu a jeden údaj, Simple a Complete poté zobrazují komplexnější informace. U všech widgetů si samozřejmě můžete nastavit, jaké přesné informace se mají zobrazovat. Kromě toho si můžete také nastavit barvu widgetů, po klepnutí na samotný widget se můžete nechat přesunout do aplikace Hidgets, anebo do nativního Zdraví. Widget pro zobrazení informací o spánku poté může data čerpat také z jiných zdrojů a nikoliv pouze z aplikace Zdraví, potažmo z Apple Watch. Aplikaci Hidgets je k dispozici za 49 korun a věřte, že se koupě rozhodně vyplatí. Widgety z této aplikace jsou designově úplně stejné s těmi nativními a myslím si, že obětování jedné kávy vás v tomto případě rozhodně bolet nebude. Nezapomeňte, že si z widgetů z aplikace Hidgets můžete vytvořit také chytrou sadu – více informací zde.