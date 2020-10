Need for Speed: Hot Pursuit se dočká remasteru

Byť se o tom nějakou dobu spekulovalo, až teď je to oficiální. Need for Speed: Hot Pursuit, tedy automobilové závody z roku 2010, se dočkají remasteru. Ten dorazí už 6. listopadu na PC, PS4 a XONE. Později také na Nintendo Switch. Hra bude obsahovat veškerá DLC, největší novinkou je ale cross-play. Multiplayer bude možný tedy s každým nezávisle na platformě. Pod odstavcem naleznete trailer.