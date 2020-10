Musk poodhalí vývoj vesmírné lodi Starship

Vesmírná loď Starship americké společnosti SpaceX by jednou mohla dopravit astronauty na Mars. Ještě dříve by ji ale NASA ráda využila v rámci programu Artemis, tedy přistání člověka na Měsíci, k čemuž by mělo dle optimistických scénářů dojít už v roce 2024. Elon Musk na Twitteru slíbil, že za přibližně 3 týdny odhalí, jak pokračují práce na lodi. Zájem o loď má NASA skutečně veliký, neboť před několika měsíci investovala do projektu 135 milionů dolarů.

Oh yeah, Starship update coming in about 3 weeks. The design has coalesced. What is presented will actually be what flies to orbit as V1.0 with almost no changes.

— Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2020