Už za přibližně 6 týdnů by měl po mnoha odkladech dorazit na naše počítače a konzole Cyberpunk 2077, jedna z nejočekávanějších her roku. CD PROJEKT RED se snaží udržet hráče napjaté, a tak studio vyslalo do světa další krátkou upoutávku, v níž můžete vidět i Keanu Reevese. Odkaz naleznete pod odstavcem. Těšíte se na Cyberpunk 2077?