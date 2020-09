Za okny, že by psa nevyhnal a tak věřím, že si v nadcházejících dnech rádi uděláte pohodičku doma. Pro milovníky Walking Dead je to skvělá příležitost, ja kse podívat na desátou sérii seriálu, která bude dostupná od 1. 10. na HBO GO a to včetně dabingu. Všechny díly budou navíc vydány už zítra a tak je jen na vás, jak rychle stihnete celou desátou sérii shlédnout.