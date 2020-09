Příští týden dorazí na Netflix dokument American Murder: The Family Next Door. Jde o případ, který otřásl celou Amerikou. Chris Watts v roce 2018 zavraždil těhotnou ženu a své dvě dcery. Manželku pochovaval blízko svého zaměstnání, těla dcer zlikvidoval v ropných nádržích. Chris se přiznal za uzavření dohody, že nepůjde do cely smrti. Soud mu napařil pět doživotních trestů.