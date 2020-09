Zaklínač již má natočené dvě epizody další série

Seriál Zaklínač, který koncem minulého roku dorazil na Netflix, se stal okamžitě hitem a diváci hojně volali po pokračování. Natáčení druhé série ovšem stopla pandemie koronaviru. Natáčet se tak opět začalo přibližně až před měsícem. Práce jsou ale zřejmě skvěle, neboť producenti hlásí, že dvě epizody jsou již natočeny. Těžko ale odhadovat, kdy se kompletní druhé série dočkáme.

It’s my last day on set with @SSurjik. I didn’t expect his 2 episodes to span a global pandemic. But they did, and I couldn’t have had a better partner by my side. Grateful for his vision, leadership, spirit, and friendship. @witchernetflix S2 is back and better than ever. ♥️⚔️🐺 pic.twitter.com/xBMRCydQoX

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) September 16, 2020