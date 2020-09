7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (16. 9. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže se zajímáte o svět animací a rádi byste začali vytvářet své vlastní výtvory, tak by vás mohla zaujmout profesionální aplikace Cartoon Animator 4 Pipeline. Tento program dokáže „rozhýbat“ různé 2D obrázky a dokonce si poradí i s formátem PSD. Obrovskou výhodou je, že můžete nasnímat pohyby hlavy v reálném čase.

Původní cena: 4 990 Kč (3 790 Kč)

Jak je již ze samotného názvu patrné, aplikace Mouse Hider dokáže prakticky v okamžiku skrýt váš kurzor. To se může hodit především lidem, kteří například častokrát prezentují. Kurzor můžete skrýt buďto automaticky po uplynutí určitého času, přejetím do předem nastavené pozice (například ke kraji displeje) či s pomocí klávesové zkratky.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Zakoupením aplikace Smart Zipper Pro: Rar, 7z, Zip získáte parádní nástroj, s jehož pomocí budete moci komprimovat soubory a složky do podoby takzvaných komprimovaných složek. Aplikace vám umožní pracovat s formáty jako RAR, 7z, ZIP a podobně a navíc budete moci složky různě šifrovat, rozdělovat a tak dále.

Původní cena: 249 Kč (199 Kč)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste například kvůli pádu systému, napadení virem, omylnému smazání či formátování přišli o svá data? V takovém případě by vám mohla pomoci aplikace Do Your Data Recovery, která dokáže bezpečně a ve dvou režimech obnovit již ztracená data.

Původní cena: 1 290 Kč (499 Kč)

Jestliže se vám čas od času stane, že si omylem zmáčknete klávesu Caps Lock a aktivujete tak psaní velkých písmen, tak byste si rozhodně neměli nechat utéct dnešní nabídku na aplikaci Capster. Jakmile totiž na zmiňovanou klávesu klepnete, aplikace vás o tom ihned informuje skrze notifikaci.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Potřebovali jste někdy přesně změřit něco na displeji vašeho Macu, ale neměli jste po ruce poctivé pravítko? V takovém případě by vaše problémy mohla vyřešit aplikace Ruler – A Screen Ruler For You. Ta totiž na obrazovce dokáže vyvolat virtuální pravítka v přesném poměru.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Ve strategické hře Northgard budete ovládat klan Vikingů a ponoříte se do severské mytologie. S vaší skupinkou totiž roky hledáte zaslíbenou zemi, až ji konečně naleznete a pojmenujete ji Northgard. Samozřejmě se to ale neobejde bez komplikací a budete tak muset čelit těm nejrůznějším nástrahám, které na vás v tichosti čekají.