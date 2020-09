Apple One bude dostupné i v ČR za cenu 285Kč měsíčně!

To po čem všichni fanoušci služeb od Applu dlouhé měsíce snili se stalo dnes večer skutečností. Společnost Apple představila službu Apple One, která sjednocuje všechny čtyři nabízené služby Applu do jednoho balíčku. Ten zahrnuje Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a iCloud. Služba bude od letošního podzimu dostupná také v ČR a to za cenu 285Kč včetně DPH v případě individuálního tarifu. V rámci individuálního tarifu dostanete předplatné Apple Music, TV+, Apple Arcade a 50GB uložiště na iCloud. Oproti tomu, když byste si služby předpláceli samostatně, ušetříte měsíčně 167Kč.

K dispozici je však také rodinný tarif, který můžete sdílet až s pěti dalšími lidmi. Za ten si Apple účtuje 389Kč měsíčně a kromě toho, že jsou všechny výše uvedené služby dostupné šesti lidem se tento tarif liší také tím, že na iCloudu budete mít k dispozici 200GB místa. Měsíčně oproti předplatnému jednotlivých služeb pro domácnost ušetříte 197Kč. Navíc je důležité podotknout, že Apple sice tarif nazývá rodinný, ale sám uvádí, že předplatné můžete zpřístupnit až pěti dalším lidem, nikoli pouze členům rodiny.

Předplacené služby Apple One si můžete užívat na všech platformách, kde jsou dostupné, včetně webu (Apple Music a Apple TV+), vybraných chytrých televizí (Apple Music a Apple TV+), Androidu (Apple Music) a dalších streamovacích zařízení třetích stran (Apple Music a Apple TV+). Apple také umožňuje zdarma na jeden měsíc v rámci Apple One vyzkoušet všechny služby, které jste doposud nevyužívali.