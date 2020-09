Pošta i parkoviště. Podívejte se, jak se v průběhu let měnila současná sídla newyorských Apple Storů

Společnost Apple nechává své kamenné značkové prodejny často „vyrůst“ na různých zajímavých místech, v historických budovách i ikonických čtvrtích. Je pochopitelné, že stejně jako kterákoliv jiná místa se i tyto lokace v průběhu času mění, a je velmi zajímavé pozorovat, jak prostory, ve kterých se nyní nachází Apple prodejny, vypadaly před lety. Díky newyorskému městskému archivu má veřejnost možnost podívat se na to, jak šel čas s jednotlivými lokacemi jablečných prodejen.

Archiv skrývá obrovskou sbírku fotografií, pořízeních v letech 1939 – 1941. Na zmíněných snímcích jsou zachycené všechny hlavní čtvrti New York City. Redaktoři serveru 9to5Mac si dali tu práci, dohledali jednotlivé lokace (které jsou nyní sídlem Apple Storů) na pouličních záběrech z Apple Maps, a vytvořili sérii pozoruhodných srovnávacích fotografií, které nabízí zajímavý pohled na rozdíl mezi historickými a současnými záběry daných míst. Zatímco některé lokace se překvapivě ani v průběhu tolika desítek let nijak výrazně nezměnily, jiné byste možná ani nepoznali.

SoHo a 5. Avenue

Fotogalerie Apple SoHo 4 Apple SoHo 5 Apple SoHo 6 Apple 5th Ave 1 +3 Fotek Apple 5th Ave 2 Apple 5th Ave 3 Vstoupit do galerie

První newyorský Apple Store vyrostl ve známé čtvrti SoHo. Budova, ve které se nachází, původně sloužila jako pošta. Společnost Apple se počátkem nového tisíciletí spojila s architektonickou firmou Bohlin Cywinski Jackson, pustila se do přepracování interiéru budovy a v roce 2002 zde otevřela svůj tehdy největší obchod. Prodejna poté prošla v roce 2012 výraznou renovací. Jednou z nejznámějších newyorských prodejen je bezesporu ta, která se nachází na 5. Avenue. Než zde ale vyrostla ikonická prosklená kostka, tyčila se nad zdejším prostranstvím majestátní budova GM, ještě dříve se zde nacházel hotel Savoy-Plaza. Obě zmíněné lokace si můžete prohlédnout ve fotogalerii vedle tohoto odstavce.

14. ulice, Upper West Side a Grand Central

Fotogalerie Apple West 14 1 Apple West 14 2 Apple West 14 3 Apple Upper West Side 1 +6 Fotek Apple Upper West Side 2 Apple Upper West Side 3 Apple Grand Central 3 Apple Grand Central 2 Apple Grand Central 1 Vstoupit do galerie

Pobočka Apple Storu ve čtvrti Meatpacking na Manhattanu byla zrekonstruována v roce 2007. Na záběrech ze 40. let minulého století můžeme vidět původní podobu bývalého skladu, který byl v té době stále ještě v provozu. V galerii u tohoto odstavce si dále můžete prohlédnout historickou i současnou podobu prostor, ve kterých se nachází pobočka Apple Grand Central. Na snímku z roku 1941 můžete vidět obrovskou nástěnnou malbu, všimnout si můžete i chybějícího schodiště – to zde bylo vybudováno v roce 1995 a vede přímo do prodejny Applu. Pobočka Apple Storu na Madison Avenue se pro změnu nachází v bývalých prostorách budovy United States Mortgage and Trust Company, která byla postavená v roce 1922.

Queens Center, Williamsburg a Downtown Brooklyn

Fotogalerie Apple Upper East Side 1 Apple Upper East Side 2 Apple Upper East Side 3 Apple Queens 1 +3 Fotek Apple Queens 2 Apple Queens 3 Vstoupit do galerie

Obchodní středisko s názvem Queens Center Mall otevřelo své brány veřejnosti v roce 1973, a pozemky, na kterých se dnes budova s Apple Storem rozkládá, byly ve 40. letech minulého století z velké části prázdné. Další z newyorských poboček maloobchodních prodejen společnosti Apple se nachází na Bedford Avenue ve čtvrti Williamsburg. Původně se na tomto místě nacházelo skladiště, jehož budova byla posléze srovnána se zemí. Než se adresa 247 Bedford stala sídlem jablečné prodejny, nacházel se zde Bagel Store. Prostory, lemované ulicemi Lafayette Avenue, Flatbush Avenue a Ashland Place, byly původně obsazené několika menšími prodejnami, o něco později na místě vyrostlo parkoviště. K rekonstrukci došlo mezi lety 2015 – 2017.