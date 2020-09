Remaster Crysis bude mít vtipně pojmenované nejvyšší nastavení grafiky

Pokud se ohlédneme zpět do časů prvního Crysis, jistě si vzpomenete, že na nejvyšší nastavení nebylo možné hru téměř rozjet, a to ani několik let po vydání. Za vše mohla samozřejmě brutální hardwarová náročnost. Již za pár dní se dočkáme remasterované verze. Nejvyšší nastavení grafiky vývojáři pojmenovali vtipně „Can it Run Crysis?“. Tuto větu totiž dříve pokládali fanoušci vždy, když vyšel nový hardware.

Today's post is dedicated to our PC community!

We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Graphic mode, which is designed to demand every last bit of your hardware with unlimited settings – exclusively on PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe

— Crysis (@Crysis) September 6, 2020