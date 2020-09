Fitbit představil nové smartwatch Sense – nejpokročilejší zdravotní hodinky světa

Společnost Fitbit představila před pár dny Fitbit SenseTM, své dosud nejpokročilejší zdravotní hodinky. Přinášejí inovativní senzorové a softwarové technologie, včetně světově prvního senzoru elektrodermální aktivity (EDA) na hodinkách. Ten dopomáhá ke zvládání stresu, společně s pokročilou technologií sledování srdeční frekvence, novou aplikací EKG a senzorem pro měření teploty povrchu těla na zápěstí. Vše pohání dostatečně silná baterie, která nové hodinky Fitbit Sense udrží 6 a více dní na jedno nabití. Ta ve spojení s šestiměsíční zkušební licencí Fitbit PremiumTM, pomůže sledovat klíčové trendy zdraví a odpočinku, jako je variabilita srdeční frekvence, dechová frekvence a okysličení krve s novým rozehraním Health Metrics. Fitbit dále uvádí na trh Fitbit Versa 3TM , s novými funkcemi pro zdraví, fitness a hlasové ovládání, včetně vestavěné GPS. Poslední novinkou je Fitbit Inspire 2TM. Nová verze nejdostupnějšího náramku v nabídce, která nabídne například prodlouženou výdrž na baterii přesahující 10 dní. Náramek přichází s pokročilými funkcemi v oblasti zdraví jako jsou Minuty v aktivní zóně, zkušební verze Fitbit Premium na jeden rok a mnoho dalších. Díky těmto pokročilým funkcím, které jsou tak nyní ještě dostupnější, napomáhá platforma Fitbit lépe pochopit a převzít kontrolu nad zdravím během této náročné doby.

“Naše poslání, aby každý na světě byl zdravější, nebylo nikdy důležitější než dnes. COVID-19 nám všem ukázal, jak důležité je pečovat o naše fyzické i duševní zdraví a pohodu,” říká James Park, spoluzakladatel, a generální ředitel společnosti Fitbit. “Nové produkty a služby jsou zatím našimi nejinovativnějšími a spojují nejpokročilejší senzory a algoritmy tak, aby zjistily více informací o našem těle a zdraví. Díky tomu je možné mít nad svým zdravím naprostou kontrolu. Přinášíme průlom v oblasti nositelných zařízení, pomáháme lépe pochopit a zvládat stres i zdraví srdce. Propojujeme vaše klíčové ukazatele zdraví tak, aby bylo možné sledovat věci, jako je tělesná teplota, variabilita srdeční frekvence (HRV) a okysličení krve (Sp02) tak, aby bylo ihned vidět, jak vše funguje. A co je nejdůležitější, zpřístupňujeme zdraví prostřednictvím sledování dat, jejichž měření dosud probíhalo pouze v ordinaci lékaře nanejvýš dvakrát ročně. Získaná data lze následně použít k získání celostního pohledu na zdraví a wellnes v době, kdy je to nejvíce potřeba.”

Stres pod kontrolou pro lepší zdraví

Stres je univerzální globální problém, kterým trpí jeden ze tří lidí a přináší nejen psychické, ale i fyziologické příznaky. A pokud není správně zvládán, může přispět k celé řadě zdravotních problémů. Jedná se o zvýšené riziko vysokého krevního tlaku, srdečních chorob, obezity a poruch duševního zdraví, jako je úzkost nebo deprese. Kombinace používání zařízení Fitbit Sense spolu s aplikací Fitbit, umožní nahlédnout do reakcí těla na stres pomocí nástrojů, které pomohou zvládnout i jeho fyzické projevy. Tento jedinečný způsob zvládání stresu byl vytvořen Fitbit týmem odborníků na zdraví v oblasti chování s více než desetiletou zkušeností v diagnostice a léčbě duševního zdraví, vedený lékařskými odborníky ze Stanfordu a MIT.

Nový senzor EDA hodinek Fitbit Sense měří elektrodermální aktivitu přímo ze zápěstí. Umístěním dlaně na displej hodinek lze zjisti malé elekrické změny v potní tkáni pokožky, které pomohou pochopit reakci těla na stresory, a tak lépe zvládat stres. Prostřednictvím rychlého měření, je možné sledovat reakce těla na vnější podněty, jako jsou například meditace a relaxace v rámci řízených mindfulness cvičení aplikace Fitbit. Na konci každého cvičení bude zobrazen graf odezvy elektrodermální aktivity na zařízení i v mobilní aplikaci. Uživatel tak snadno uvidí své pokroky a zhodnotí, jak se změna promítá v jeho emocích.

Nové Fitbit skóre zvládání stresu počítá, jak tělo reaguje na stres na základě tepové frekvence, spánku a úrovni aktivity. Uživatelé hodinek Fitbit Sense jej naleznou v nové kartě Zvládání stresu aplikace Fitbit v telefonu. Může dosahovat hodnot 1-100, přičemž vyšší skóre znamená, že tělo vykazuje méně fyzických příznaků stresu. Skóre navíc doplněno i o doporučení pro zvládnání stresu, jako jsou dechová cvičení a další mindfulness nástroje. Všichni předplatitelé služby Fitbit Premium získají podrobný přehled o výpočtu skóre, které se skládá z více než 10 biometrických vstupů, včetně rovnováhy námahy (dopad aktivity), citlivosti (srdeční frekvence, variabilita srdeční frekvence a elektrodermální aktivita z aplikace EDA Scan) a spánkových vzorců (kvalita spánku).

Všichni uživatelé produktů Fitbit se mohou těšit na novou dlaždici mindfulness v aplikaci Fitbit na telefonu. V ní si nastaví týdenní mindfulness cíle a notifikace, mohou hodnotit svůj stres a zaznamenat, jak se cítí po jednotlivých cvičeních. Chybět nebude ani možnost meditace jako součásti dobré mindfulness praxe. V nabídce je prémiový výběr z více než 100 meditačních sezení od populárních značek jako Aura, Breethe a Ten Percent Happier a možnost si vyslechnout nespočet relaxačních zvuků od společnosti Fitbit. To vše umožní sledovat dlouhodobý vliv cvičení na celkovou náladu.

„Pravidelná meditace má fyzické i emocionální výhody, od snížení stresu a symptomu úzkosti a deprese až po zlepšení kardiovaskulárního zdraví, jako je krevní tlak a srdeční frekvence,“ řekla doktorka Helen Weng, odborná asistentka psychiatrie v Osher Centru pro integrativní medicínu na kalifornské univerzitě v San Franciscu. „Meditace je cvičení pro mysl. Stejně jako fyzické cvičení potřebuje důslednou praxi pro si kultivaci mentální kapacity. Nalezení vhodné meditační praxe, je důležité pro budování dlouhodobých zdravotních výhod. V tom může být Fitbit nápomocný díky novým nástrojům jako je Skóre zvládání stresu, EDA senzor a mindfulness cvičení. Pokrok tak lze snadno sledovat a vybudovat personalizovanou meditační praxi, která funguje a je udržitelná.”

Pochopení a práce se srdečním zdravím

Fitbit Sense využivá nejnovějších inovací v oblasti zdraví srdce. V té je průkopníkem již od roku 2014, kdy světu nabídla první měření tepové frekvence 24/7. Dosud poslední inovací bylo představení funkce Minuty v aktivní zóně na začátku tohoto roku. Fitbit Sense je prvním zařízením společnosti s aplikací ECG, která analyzuje srdeční rytmus a dokáže detekovat náznaky fibrilace síní (AFib). Jedná se o onemocnění, který postihuje více než 33,5 milionu lidí na celém světě. Pro měření stačí stisknout prsty rámeček z nerezové oceli po dobu 30 sekund, pak uživatel získá cenné informace, které může ihned stáhnout a sdílet se svým lékařem.

Nová technologie společnosti Fitbit s názvem PurePulse 2.0 s novým multikanálovým senzorem srdeční frekvence a aktualizovaným algoritmem, přináší dosud nejpokročilejší technologii pro měření srdečního tepu. Stará se také o další důležitou funkci srdečního zdraví – personalizované notifikace o vysoké a nízké srdeční frekvenci přímo na zařízení. Díky nepřetržitému sledování tepové frekvence je Fitbit Sense schopen tyto stavy snadno detekovat a okamžitě majitele upozornit, pokud se tep dostane mimo prahové hodnoty. Ačkoliv je tepová frekvence ovlivněna mnoha faktory jako je stres či teplota, tak vysoká nebo nízká srdeční frekvence může být známkou srdečního onemocnění, které vyžaduje lékařskou péči. Může jím být například bradykardie (při velmi pomalé srdeční frekvenci), nebo naopak tachykardie (příliš rychlá srdeční frekvence).

Klíčové zdravotní metriky pro lepší wellness

Kromě schopnosti detekce srdečních problémů jako jsou fibrilace, propojuje Fitbit nové zdravotní metriky, které mohou pomoci odhalovat trendy a změny celkového zdravotního stavu Fitbit Sense přidává nový senzor na měření tělesné teploty pro detekci změn, které mohou být poznávacím znamením pro horečky, nemoci, nebo začátky menstruace. Na rozdíl od jednorázového měření teploty, sleduje senzor Fitbit Sense kolísání teploty pokožky v průběhu celé noci a dokáže zaznamenávat dlouhodobý trend. Hodinky tak snadno rozpoznají jakékoliv odchylky od běžného stavu.

Nové rozhraní pro Fitbit Premium jde zase o kousek dále a nově pomáhá sledovat vaší dechovou frekvenci (průměrný počet dechů za minutu), klidovou srdeční frekvenci (důležitý indikátor kardiovaskulárního zdraví), variabilitu srdeční frekvence (variace doby mezi jednotlivými srdečními kontrakcemi) a kolísání teploty pokožky (na hodinkách Fitbit Sense měřeno dedikovaným sensorem a u ostatních zařízení Fitbit pomocí původní sestavy sensorů). Všichni členové služby Fitbit Premium s kompatibilním zařízením uvidí tyto nové denní metriky i dlouhodobé trendy pro odhalení případných změn zdravotního stavu. Majitelé zařízení Fitbit z řady chytrých hodinek se navíc mohou těšit na přehled okysličení krve v průběhu spánku. Připravena je i série ciferníků, zobrazujících jak rozsah okysličení v průběhu poslední nocí, tak celkový noční průměr. Členové Fitbit Premium navíc mohou sledovat trendy okysličení krve v průběhu času na kartě Health Metrics pro odhalení náznaků důležitých změn v kondici a zdravotním stavu.

První zjištění z naší studie o onemocnění COVID-19 naznačují, že změny některých metrik zahrnutých v novém rozehraní služby Fitbit Premium, jako je dechová frekvence, klidová srdeční frekvence a variabilita srdeční frekvence, se mohou vyskytovat současně s nástupem příznaků COVID-19 a v některých případech i dříve.

„Nositelná elektronika může hrát důležitou roli při odhalování infekčních chorob tím, že bude fungovat jako systém včasného varování pro naše těla. To je kritické nejen pro zpomalení šíření COVID-19, ale také pro lepší porozumění progrese nemocí, ” říká Eric Friedman, spoluzakladatel a CTO společnosti Fitbit. „Dosud se ke studii připojilo přes 100 000 našich uživatelů a zjistili jsme, že dokážeme detekovat téměř 50 procent případů nového onemocnění COVID-19 již den před nástupem samotných příznaků se 70% úspěšností. Tento výzkum je tak velkým příslibem, že nám pomůže porozumět onemocnění COVID-19 a odhalovat ho co nejdříve. Zároveň se ale může také stát model pro odhalování dalších nemocí a zdravotních problémů v budoucnosti.”

Získejte to nejlepší z Fitbitu

Fitbit Sense také zahrnuje všechny klíčové zdravotní, kondiční a inteligentní funkce, známe z předchozích modelů chytrých hodinek jako je vestavěná GPS, více než 20 režimů cvičení, automatické sledování aktivity SmartTrack®, kardio fitnes úroveň a skóre i pokročilé nástroje pro sledování spánku. Nabízí také celou řadu chytrých funkcí pro větší pohodlí včetně vestavěného reproduktoru a mikrofonu pro příjímání hovorů a odpovídání na zprávy pomocí hlasových příkazů, bezkontaktních plateb Fitbit Pay, tisíců aplikací a ciferníků a dalších. To vše při zachování perfektní výdrže 6 a více dní na jedno nabití.

Chytrý design pro maximální výkon, styl a pohodlí

Fitbit Sense byly vytvořeny pomocí řady jedinečných a inovativních designérských procesů, včetně miniaturizované technologie nano-odlévání a laserového spojování za účelem vytvoření dosud nejvýkonnějšího a nejinteligentnějšího Fitbit zařízení dneška. Fitbit Sense představuje zcela nový designový směr inspirovaný lidským tělem, který kombinuje přívětivé tvary a úctyhodnou formu s účelnými materiály. Povrchová úprava působí odlehčeně, prvotřídně a je vyrobená pro co nejvyšší trvanlivost. Nechybí letecký hliník ani leštěná nerezová ocel zajišťující luxusní moderní vzhled. Nové “nekonečné” řemínky jsou flexibilní, pohodlné a díky novému praktickému způsobu uchycení je lze vyměnit během okamžiku. Roboticky obráběné tělo představuje fúzi skla a kovu zpracovanou tak dokonale, že jsou Fitbit Sense odolné vůči vodě až do 50 metrů. Biosenzorické jádro v hodinkách bylo sestaveno tak, aby pojmulo více senzorů než jakékoli jiné zařízení Fitbit a přitom umožnilo zachovat elegantní vzhled a dlouhou výdrž baterie.

Větší AMOLED displej disponuje integrovaným senzorem okolního světla, který automaticky přizpůsobuje jas obrazovky a nabízí i volitelný režim always-on pro nepřetržité zobrazení všech důležitých informací. Obrazovka je také citlivější, jasnější a má vyšší rozlišení než kdy dříve. Naproti tomu rámečky téměř chybí. Uživatelské prostředí je s novým procesorem výrazně rychlejší, a navíc bylo kompletně přepracováno. Poskytuje nejlepší a nejintuitivnější orientaci na obrazovce. To zahrnuje příchod nových přizpůsobitelných widgetů a inovovaný systém oznámení a aplikací na obrazovce pro čistší a jednotný vzhled. Zároveň vám nové rozhraní dovolí více přizpůsobit vaše oblíbené nástroje a zástupce tak, aby obsahovaly více relevantních informací pro ten nejlepší zážitek z chytrých hodinek. Více informací o Fitbit Sense naleznete zde.

Fitbit Versa 3 budou všichni milovat

Společnost Fitbit dále představila nové hodinky Fitbit Versa 3, které přidávají nové zdravotní funkce a pohodlí do nejoblíbenějšího zařízení z rodiny chytrých hodinek. Vestavěná GPS, mapa intenzity tréninku, vylepšená technologie PurePulse 2 a funkce Minut v aktivní zóně společně usnadňují více než kdy dřív sledování sportovních cílů. Fitbit Versa 3 dostává ještě pokročilejší praktické funkce, které uživatelé ocení během celého dne. Nechybí ani vestavěný reproduktor a mikrofon pro rychlé telefonní hovory, schopnost přeposlat hovory do hlasové schránky ani možnost upravit hlasitost telefonátu. To celé vše pohodlně přímo ze zápěstí. Pomocí platformy Fitbit Pay lze rychle a bezpečně platit bez nutnosti kontaktu s nebezpečnými plochami kasy. Samozřejmostí je pak přístup k tisícům aplikací a ciferníkům. Nové seznamy skladeb od hudebních partnerů Deezer, Pandora a Spotify usnadňují výběr té správné hudby pro jakoukoli intenzitu tréninku. Nový design a vzhled prostředí vychází z modelu Fitbit Sense a přináší jemnějších linky, větší pohodlí, rychlejší prostředí a snazší interakce. Všechny funkce hodinek Fiitbit Versa 3 jsou také dostupné na Fitbit Sense. Více informací o Fitbit Versa 3 naleznete zde.

Poprvé nabídnou hodinky Fitbit Versa 3 i Fitbit Sense shodnou magnetickou nabíječku. S její pomocí doplní uživatelé již tak dlouhou výdrž přesahující 6 dní o dalších 24 hodin během pouhých 12 minut nabíjení. Vzájemně kompatibilní příslušenství je vybaveno jednoduchým, rychle uvolnitelným upínacím mechanismem a přichází s širokou nabídkou barev a stylů. Mezi ně patří například výsledek návrhářského partnerství se značkami Pendleton® a Victor Glemaud. Řemínky Pendleton™ odráží vazby značky k přírodě a ikonickou estetiku tkaných vzorů. Kolekce Victor Glemaud pak staví na hravé, gender neutrální odvážné estetice známého Haitsko-amerického návrháře.

Získejte ještě více s Fitbit Inspire 2

Fitbit Inspire 2, který staví na úspěchu stylových, a přitom cenově dostupných náramků Fitbit Inspire a Inpire HR, přidává pokročilé funkce, jako jsou Minuty v aktivní zóně. Posun zaznamenal i design, který nabízí štíhlé kontury, jasnější a zářivější displej, a navíc i výdrž až 10 dní na jedno nabití. To představuje, nejdelší výdrž napříč celým aktuálním portfoliem výrobce. Snadno použitelný fitness náramek pomáhá budovat zdravé návyky pomocí motivačních funkcí. Samozřejmostí je 20 režimů cvičení založených na cílech, pokročilé nástroje pro sledování spánku a nepřetržité sledování srdečního tepu. Nechybí ani monitoring ženského zdraví, stravy, pitného režimu a zaznamenávání změn hmotnosti. To vše s nepřetržitou kontrolou přímo na vašem zápěstí. K náramku Fitbit Inspire 2 navíc zákazník obdrží roční zkušební verzi služby Fitbit Premium. Získá tak nejen skvělé zařízení, ale i vedení, rady a motivaci k dosažení veškerých cílů. Více informací o Fitbit Inspire 2 naleznete zde.

Fitbit Premium – získejte od svého Fitbit zařízení maximum

Služba Fitbit Premium posouvá zařízení Fitbit na novou úroveň. Odemkne hlubší analýzu dat a více personalizované postřehy, které spojují veškeré metriky od aktivity, přes měření spánku, až po sledování tepové frekvence a teploty, do uceleného celku. Poskytuje pokročilé nástroje pro spánek, stovky druhů cvičení od oblíbených značek jako Aaptiv, barre3, Daily Burn, Down Dog, obé, Physique 57, POPSUGAR a Yoga Studio od Gaiam. Nechybí ani cvičební programy celebrit, trenérů a influencerů jako je Ayesha Curry, Charlee Atkins a Harley Pasternak. Rovněž nabízí mindfulness obsah od Aaptiv, Aura, Breethe a Ten Percent Happier, motivační hry a výzvy. V neposlední řadě uživatelé ocení instruktážní programy pro aktivitu, spánek, stravu a welness zprávu pro sdílení s lékaři a trenéry. To vše v aplikaci Fitbit.