Co dělat, když iPhone zvětšuje první písmeno slova

Uživatelé operačního systému iOS, a potažmo také iPadOS, se mohou při psaní potýkat s určitými problémy, které se týkají psaní velkých písmen. Jak jistě víte, tak vaše jablečné zařízení dokáže automaticky opravovat slova, která nenapíšete úplně přesně. Často tato funkce funguje skvěle, občas se však můžete dostat do situace, kdy dojde k automatické „opravě“ nějakého slova uprostřed věty, a to tím způsobem, že se jeho první písmeno zvětší. Pokud chcete zjistit, jakým způsobem se můžete bezdůvodného zvětšování písmen uprostřed věty zbavit, tak pokračujte ve čtení – řekneme si o třech možnostech, které by vám mohly pomoci.

Deaktivace automatického psaní velkých písmen

Pokud váš iPhone či iPad píše bezdůvodně uprostřed vět u některých slov velká počáteční písmena, tak by se mohla hodit možnost pro kompletní deaktivaci funkce pro automatické psaní velkých písem. V tomto případě ale bohužel dojde ke kompletní deaktivaci a iPhone či iPad při opravách už nebude využívat velká písmena vůbec – například u jmen, atd. Problém to sice svým způsobem vyřeší, nejedná se však o přímé řešení popisovaného problému. Deaktivaci automatického psaní velký písmen provedete takto:

Na vašem iPhonu či iPadu se přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Zde poté rozklikněte sekci s názvem Obecné.

Na další stránce najděte a klepněte na možnost Klávesnice.

Zde už jednoduše stačí, abyste pomocí přepínače deaktivovali možnost Auto velká písmena.

Kontrola v aplikaci Kontakty

V případě, že vaše iOS či iPadOS zařízení píše velká písmena u některých slov, tak mohou být na vině také kontakty. iPhone totiž při opravách počítá s vašimi uloženými kontakty a automaticky u nich mění první písmeno na velké. Pokud tedy máte například v kontaktech uložen kontakt Děda a při psaní v nějaké chatovací aplikaci napíšete slovo děda, tak dojde k automatické korekci na Děda. A takto to je samozřejmě i u všech ostatních kontaktů. Pokud se vám tedy zvětšuje písmeno u nějakého slova, tak si v aplikaci Kontakty zkontroluje, zdali jej nemáte přiřazené u nějakého kontaktu – například původem z nějaké párty, kdy jste si nového kamaráda uložili například jako Ten S Cervenou Cepici. V tomto případě se slova ten, s, červenou a čepicí mohou automaticky opravovat a objevit s velkým počátečním písmenem.

Reset nastavení klávesnice

Pokud jste si projeli veškeré kontakty a nenašli jste žádný záznam, který by mohl způsobovat problémy, tak je bohužel nutné udělat trošku razantnější krok, a to resetovat slovník klávesnice. Klávesnice jako taková se v iOS a iPadOS postupným psaním učí, a jakmile zjistí, že v nějakém slově pravidelně píšete velké písmeno, tak ho začne při psaní automaticky používat. Nejčastěji se velké písmeno objevuje například u slovíček Jo anebo třeba Ne, jelikož těmito jedinými slovy nejčastěji odpovídáte na příchozí zprávy. Bohužel si systém velké písmena zapamatuje a začne je psát. Reset slovníku klávesnice můžete provést v Nastavení -> Obecné -> Reset -> Obnovit slovník klávesnice. Tímto přijdete o veškerá naučená slova, vyřeší se tím ale problém s psaním velkých písmen.