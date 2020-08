Cesta do pravěku brzy zavítá na Netflix

Legendární film od režiséra Karla Zemana Cesta do pravěku zamíří na Netflix. Stane se tak už 9. září. Budete se tak moct podívat na 65 let starý český film, který vám předvede prehistorickou faunu a flóru. Viděli jste Cestu do pravěku?