Prodeje smartphonů v druhém čtvrtletí tohoto roku citelně propadly

Vzhledem k řádící pandemii koronaviru bylo vcelku jasné, že lidé se nebudou bezhlavě vrhat do „zbytečných“ koupí. Trh se smartphony ve druhém čtvrtletí oproti tomu samému období v minulém roce tedy výrazně pohoršil. Celkové prodeje meziročně ve druhém čtvrtletí údajně klesly o 20,4 % na 295 milionů prodaných smartphonů. Nejlépe si vedl Apple, který si meziročně pohoršil jen o 0,4 %, jinde to bylo horší. U Huawei to bylo například o 6,8 %, u Oppo pak o 15,9 %. Xiaomi prodalo meziročně o 21,5 % smartphonů méně. Nejhůř je na tom z velkých ryb Samsung, který si pohoršil o 27,1 %. Koupili jste si v tomto období nový smartphone?