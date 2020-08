Recenze herního ovladače iPega Damon Z pro smartphony: Elegantní parťák (nejen) na cesty

Všichni pravděpodobně známe ten pocit, kdy si chceme zahrát nějakou tu novou pecku na smartphonu, ale šmudlat displej je vzhledem k náročnosti ovládání poněkud nepohodlné. Mobilní tituly totiž urazily za poslední léta pěkně dlouhou cestu a z jednoduchých hříček se vyvinuly v takřka plnohodnotnou alternativu k počítačovým a konzolovým hrám, které nabízejí propracovaný příběh, adekvátní grafickou stránku a také nepřeberné množství herních prvků a možností. S tím jde v ruku v ruce i tradiční ovládání, které je na dotykovém displeji poněkud nepohodlné, kontraproduktivní a narušuje celkový zážitek. Naštěstí se však objevila celá řada alternativ v podobě kompatibilních herních ovladačů, které vám „přidrží“ telefon a fungují jako standardní gamepad ke konzolím. Pojďme se tedy podívat na recenzi jednoho cenově dostupného fešáka, konkrétně model iPega Damon Z, který nabízí úctyhodný poměr cena/výkon a elegantní design.

Obsah balení a design ovladače

Začněme samotným balením, které je poměrně jednoduché a příliš se neliší od zavedených konkurenčních značek. Společnost iPega na sebe totiž příliš neupozorňuje, a naopak se snaží zapadnout do cenového i designového segmentu, který odpovídá vynaložené částce. Převratné a luxusní balení tak nečekejte, uvítá vás standardní papírová krabička, která v sobě kromě samotného ovladače ukrývá i přehledný, stručný návod, a především kabel k propojení s PC. Jedinou nevýhodou je snad délka, která činí zhruba deset centimetrů, a v mnoha případech je tak nutné sáhnout po delším a pružnějším kabelu. Na druhou stranu se však gamepad může pochlubit standardním micro-USB a nikoliv USB-C, díky čemuž k zařízení připojíte takřka jakoukoliv přípojku, kterou doma naleznete. Potěší i rychlost nabíjení, kdy se můžete bez obav po hodině až dvou intenzivního nabíjení vrátit zpět k hraní.

Tak či onak, doménou herního ovladače není pozlátko, nicméně samotná estetika, design a komfort při používání. Po rozbalení na vás totiž vykoukne sympatický gamepad, který se rozložením tlačítek výrazně přibližuje ovladači od Microsoftu, avšak ani tento aspekt není směrodatný. Společnost totiž přišla rovnou s několika modely, z nichž každý nabízí jiné rozvržení a je tedy jen na uživateli, zda preferuje styl PlayStationu, nebo Xboxu. Třešničkou na dortu je pak bytelná konstrukce, která nejeví známky levného plastu, a i při hraní mírně frustrujících her jako je například Dark Souls se nemusíte bát, že se při „upadnutí“ zařízení zničí. Samotná tlačítka jsou pak poměrně odolná, nevržou, a především je lze lehce mačkat, aniž byste museli vyvíjet nadměrnou sílu. Žádné páčky navíc ale nečekejte, iPega se drží klasického formátu a na první pohled byste takřka vůbec nepoznali, že je gamepad určen k používání v souvislosti se smartphonem. Tomu nahrává snad jen výklopný držák na telefon, který si můžete libovolně polohovat, nastavit požadovanou velikost, vložit smartphone a bez obav hrát. Držák je natolik robustní, že vaše milované zařízení jen tak neupustí a museli byste se hodně snažit, aby z něj nedopatřením vyklouzlo.

Technické specifikace a testování

Ačkoliv ovladač zapadá spíše do nižší cenové kategorie, nenechte se touto nálepkou zmást. Párování s mobilním telefonem je po zmáčknutí tlačítka Start takřka instantní a vše probíhá na bázi technologie Bluetooth 3.0 či 4.0, díky čemuž je připojení spolehlivé, stabilní, a i při několika hodinovém hraní se ovladač ani jednou neodpojil. Zároveň vás nečekají žádné složité machinace a hodinové nastavování, ihned po připojení můžete skočit zpět do hry a ne nadarmo by se dal ovladač označit jako „Plug-n-Play“ zařízení. Jedinému zklamání jsou nicméně vystaveni majitelé Androidu o nižší verzi než 6.0 či iOS 11.0. Na druhou stranu se ale společnost iPega chlubí širokou podporou takřka všech platforem a de facto si zahrajete na čemkoliv, co podporuje Bluetooth, ať už se jedná o set-top box, PC, konzole nebo jakákoliv přenosná zařízení.

Potěší i možnost využít funkce Turbo, která náročnějším hráčům umožní nastavit si až 8 programovatelných akčních tlačítek. Pakliže si tedy chcete ve hře vytvořit „zkratky“, aniž byste se museli hrabat v nastavení a co 15 minut frustrovaně oddechovat, tento ovladač je přesně pro vás. Díky nadstandardní kapacitě baterky si navíc zahrajete až 40 hodin vkuse, tudíž nemusíte co chvíli ovladač připojovat k PC či do sítě. Bezdrátová vzdálenost je navíc až 10 metrů, díky čemuž se můžete pohodlně usadit před televizí, nebo si propojit smartphone s chytrým televizorem a jednoduše si ze zařízení udělat takovou přenosnou stolní konzoli. Ani přenášení není díky hmotnosti, která činí neuvěřitelných 128 gramů, žádný problém. Gamepad tak můžete směle hodit do tašky a zkrátit si cestu do práce či do školy.

Menší problém nicméně nastal při samotném testování, zejména pak u hry Call of Duty: Mobile. Ta totiž gamepady nativně podporuje, ale v mnoha ohledech je nutné přemapovat tlačítka a pohrát si s osami a jejich prohozením. Naštěstí se však ovladač iPega Damon Z vytáhl i v tomto případě a přemapování nebylo nic těžkého. Zatímco v případě konkurenčních ovladačů se často jedná o zdlouhavý proces, díky adaptivnímu nastavení a profilizaci si stačí ovládání přizpůsobit jednou a gamepad si ho bude pamatovat i nadále. Stejné rozvržení tlačítek pak můžete aplikovat i na ostatní hry a přizpůsobit si vše k obrazu svému. Kromě estetického designu tak iPega překvapila i po stránce funkčnosti a samotného testování. Na rozdíl od konkurence totiž není nastavení frustrující, což z ovladače dělá ideální volbu pro nováčky, kteří byli do světa her nově uvedeni a teprve se rozkoukávají.

Resumé

Ačkoliv jsem od poměrně levného ovladače iPega Damon Z příliš nečekal, velmi příjemně mě překvapil. Jako zkušeného hráče, který si osahal i takové gamepady jako je DualShock nebo Xboxový ovladač, mě dokázala uchvátit nejen jednoduchost designu a praktičnost ovládání, ale i přizpůsobitelnost a samotná responzivita a intuitivní přístup. Společnost iPega se tak se svým nejnovějším přírůstkem pořádně vytáhla, a byť se pro staré harcovníky možná najde přece jen o píď výhodnější nabídka, v tomto cenovém segmentu pravděpodobně lepší kousek nenajdete. Všechny tyto aspekty pak ocení zejména nováčci, kteří ke kouzlu videoher teprve přičichli a snaží se všemu přijít na kloub. Pro ty je ovladač Damon Z jako dělaný a s největší pravděpodobností je nezklame, ba právě naopak.

