Apple daruje 400 milionů dolarů na dostupnější bydlení

Bydlet v Kalifornii je jistě snem nejen mnoha Američanů. Ceny za pozemky a domy v této oblasti ale letí poslední léta raketově nahoru, což může mít negativní dopad nejen pro tamní ekonomiku. Touto skutečností mohou trpět například i mladé rodiny. Applu tyto problémy zřejmě nejsou lhostejné, neboť se v listopadu minulého roku zavázal k investici 2,5 miliard dolarů, které by měly napomoct k dostupnosti bydlení.

Fotogalerie Apple Park kampus video 1 Apple Park kampus video 3 Apple Park kampus video 4 Apple Park kampus video 5 Vstoupit do galerie

Apple v těchto dnech oznámil, že přispěje 400 milionů dolarů na dostupné projekty bydlení a asistenční programy pro vlastníky nemovitostí. Podle slov Applu bude podpořeno tisíce Kaliforňanů v touze po vlastním domě nebo bytové jednotce. „Jelikož jednotlivé státy byly vlivem současných událostí nuceny pozastavit všemožné investice do bydlení, jsme hrdí, že my v tomto procesu můžeme i nadále pokračovat,“ řekla jedna z viceprezidentek Applu Kristina Raspe. Apple se zavázal k celkové investici 2,5 miliard dolarů v horiznotu několika následujících let. Celkem 1 miliarda dolarů má jít do investičního fondu pro bydlení státu Kalifornie, další miliarda pak do hypotečního asistenčního fondu pro první hypotéky, 300 milionů dolarů bude darováno v pozemcích vlastněných Applem, které budou použity pro dostupné bydlení. Dále jde o 150 milionů dolarů na fond bydlení v Bay Area a 50 milionů dolarů pro řešení bezdomovectví v Silicon Valley.