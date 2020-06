Předchůdce FaceTime existoval již v roce 1992. Podívejte se, jak vypadal

Službu FaceTime bere většina jablečných uživatelů jako naprosto samozřejmou. V rámci FaceTime jsou k dispozici audiohovory, kromě nich jsou ale populárnější klasické videohovory, které můžete provádět se všemi uživateli jablečných zařízení, a to klidně i ve skupinách. Oficiálního vydání služby a aplikace FaceTime jsme se dočkali již před téměř 10 lety, konkrétně tedy v roce 2010. Pravdou ale je, že se určitá forma služby FaceTime objevila ještě několik desítek let před jeho uvedením. Existovalo totiž zařízení s názvem VideoPhone 2500, které, jak už název napovídá, umožňovalo uživatelům vzdáleně přenášet obraz.

Zařízení VideoPhone 2500 bylo představeno již v roce 1992 a uživatelům nabízelo plnou podporu barev v případě videa, které bylo doplněné také audiem. V době svého vydání byl VideoPhone 2500 naprosto přelomový. Společně s kamerou disponovalo tohle zařízení 3.3″ barevným displejem, který byl doplněn klasickým pevným tlačítkovým telefonem. Díky tomu mohli uživatelé vést navzájem video hovor, který byl přenášen právě pomocí kabelů pevné linky. Kvalita videa byla samozřejmě žalostná, pokud ji tedy porovnáme s dnešními standardy. Přijímat a posílat video, byť jej s 10 snímky za sekundu, bylo však tehda úplně něco nového. VideoPhone 2500 byl nadčasový svou funkčností, ale také tím, jak se na něj společnost AT&T, jenž za tímto zařízením stojí, dívala.

AT&T po příchodu VideoPhone 2500 začalo ve svém marketingu prosazovat, že se jedná o perfektní zařízení, které dokáže spojovat vzdálené rodiny, a to především v době prázdnin a svátků. Kdybychom v dnešní době neměli k dispozici FaceTime, tak by se VideoPhone 2500 vzhledem ke koronaviru a s ním spojenými nařízeními, rozhodně osvědčil také. Společnost AT&T si však uvědomovala také negativní stránky videohovorů – ve svých prohlášeních například uváděla: „Nahradí nové video telefony současné telefony? Nejspíše ne. Někdy je fajn zůstat anonymní. Lidé nechtějí mít stále starost o to, jak vypadají.“ Tohle prohlášení se objevilo například v technickém časopise od AT&T z roku 1993. VideoPhone 2500 se prodával ve 32 zemích světa a ve své době stál 1499 dolarů, později však byla cenovka zredukována na 999 dolarů. O tři roky později od svého uvedení, tedy v roce 1995, byl jeho prodej ukončen.