Apple může slavit. Další snímek z TV+ dosáhl na prestižní cenu

Jablečná společnost se sice v případě své streamovací platformy Apple TV+ nemůžu chlubit nadměrným množstvím obsahu, rekordní základnou předplatitelů nebo gigantickými hollywoodskými blockbustery, ale zato má jiné výhody. Mezi ně patří například to, že seriály Applu jsou z velké části z vlastní produkce, nešetří originalitou a především nabízejí naprosto unikátní zážitek a námět, který byste na Netflixu hledali jen stěží. To pravděpodobně dokázala ocenit i porota na Peabody Awards, jelikož byl seriál Dickinson jedním z 10 hlavních vítězů.

Streamovací platforma Apple TV+ vyhrává jednu za cenu za druhou a pomalu získává přízeň odborné veřejnosti. Za to se zasloužily především originální a dosud nevídané snímky, které dokáží překvapit a především nabízejí zcela odlišný nádech než například typické seriály z dílny Netflixu a Disney. A jako by to bylo málo, může se Apple pochlubit další získanou cenou, kterou tentokrát převzal za seriál Dickinson. Úspěch sklidil zejména na prestižní soutěži Peabody Awards, kde se vybíralo 30 adeptů na nejlepších snímky v kategorii zábavy. Jablečný seriál se tak zařadil mezi 10 vítězů, což je na poměry stáří platformy nanejvýš velký úspěch. Komise totiž vybírá snímky především podle společenského dopadu a příběhu, který musí být smysluplný, hodnotný a uvěřitelný.

Nenechte se však zmýlit, co se počtu soutěžících týče. Síly poměřovalo více než 1300 snímků, tudíž je v případě vítězství jablečného seriálu rozhodně co oslavovat. Navíc tento úspěch určitě přihraje do náruče Applu několik dalších významných jmen, jako se to stalo již několikrát za poslední měsíce. Herci a režiséři na podobné ceny zkrátka slyší, a byť lze argumentovat tím, že se nejedná o žádný podstatný milník, Hollywood to vidí jinak. Ostatně, za The Morning Show bylo Apple TV+ nominováno na Golden Globe a herci Billy Crudup a Jennifer Aniston také sklidili pořádné ovoce. A to výhrou na festivalu Critics Awards, kde si vysloužili čestná místa. Uvidíme, kam až kinematografické ambice Applu zajdou, ale zatím jsou předpovědi více než slibné a přinejmenším optimistické.