7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (12. 6. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud se zajímáte o zeměpis a rádi byste rozšířili své obzory, určitě byste neměli promeškat dnešní nabídku na aplikaci Earth 3D – World Atlas. Jedná se totiž o interaktivní glóbus, který vám poskytne řadu cenných informacích o nejvýznamnějších světových reáliích a řadě dalších.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Umíte psát všemi deseti? Pokud ano, určitě mi dáte za pravdu, že takto dokážete psát daleko rychleji a efektivněji. Pokud byste se naopak tuto schopnost rádi naučili, máme tady pro vás skvělý tip. Aplikace KeyKey – Typing Practice totiž funguje jako parádní instruktor, který vás pomalými kroky naučí rychlému psaní.

Původní cena: 499 Kč (379 Kč)

Diagramy se dají bezpochyby označit za jedno z nejlepších strukturovaných grafických značení, které pomáhá řadě lidí v těch nejrůznějších oborech. Jestliže hledáte nějaký spolehlivý nástroj, který by vám jejich tvorbu usnadnil, rozhodně byste neměli přehlédnout aplikaci Diagrams. Jak aplikace funguje a co vše nabízí si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 679 Kč (499 Kč)

Považujete se za fanouška strategií, ale mnohdy na ně nemáte dostatek času a nedokážete si je tak plně užít? V takovém případě by vás mohla zaujmout hra Element. Jedná se o zjednodušenou strategii, ve které získáte kontrolu nad sluneční soustavou. Vaším úkolem bude cestovat napříč planetami, těžit materiál, tvořit útočné a obranné jednotky a ničit nepřátele, zatímco si musíte dát pozor na rovnováhu napříč elementy.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Jestliže častokrát pracujete s poměrně velkým množstvím dokumentů ve formátu PDF, rozhodně byste neměli přehlédnout aplikaci PDF Search. Ta si právě s těmito dokumenty velice úzce rozumí a dokáže v nich co možná nejlépe hledat. Aplikace dokáže prohledat hned několik dokumentů zároveň a případně nalézt hledaná slova.

Původní cena: 1 050 Kč (499 Kč)

Pokud hledáte nějaké alternativní řešení za kancelářský balíček Microsoft Office nebo Apple iWork, možná by vám mohl do oka padnout balík LibreOffice. Ten nabízí textový procesor, tabulkový editor a nástroje pro tvorbu prezentací, vektorové grafiky a databází.

Původní cena: 449 Kč (Zdarma)

Považujete se za fanouška dobrodružných a nenáročných her? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně by ve vaší knihovně neměla chybět hra AER Memories of Old. V této hře se totiž budete moci proměnit v ptáka a vrhnout se na průzkum několika létajících ostrůvků, přičemž každý váš krok vás přiblíží ke konci samotného světa.

Původní cena: 14,99 € (2,99 €)