Remake prvního dílu Red Dead Redemption by mohl vyjít v roce 2021

Zahraniční zdroje ve velkém hovoří o příchodu remaku (ano, remaku) legendární westernové akční hry Red Dead Redemption, která dorazila v roce 2010 na konzole Xbox 360 a PlayStation 3. K vydání remaku by mohlo dojít v první polovině příštího roku, a to na PS5, Xbox Series X a PC. Sem tam se rovněž šušká o možném oznámení Bully 2. GTA 6 by pak mohlo dorazit v roce 2022.