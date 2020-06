Microsoft pomalu prozrazuje další a další detaily ohledně jeho konzole nové generace. Nyní padla řeč na grafické vylepšení starších her na nové konzoli. Ředitel managementu divize Xbox Series X řekl, že neví, kolik přesně her takto může být vylepšeno. Mohlo by to ale být u všech her z Xbox 360 a možná i z původního Xboxu, což zní rozhodně zajímavě. Kterou konzoli nové generace máte v plánu pořídit?