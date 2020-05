Vybavte svou domácnost či kancelář chytrým kávovarem a připravte si kávu přes iPhone

Komerční sdělení: Žijeme v moderních dobách, kdy máme k dispozici ty nejrůznější chytré produkty, které každodenně usnadňují náš život. Ještě před pár lety by si lidé nedokázali představit, že jim telefon v kapse dokáže nahradit kalkulačku, poznámkový blok, kompas, mapy, peněženku a řadu dalších. Stále větší popularitě se dnes také těší chytré kávovary. S pomocí těch si totiž dokážete připravit kávu pouhým klepnutím na vašem iPhonu a o zbytek se postará kávovar přímo za vás.

Na poli chytrých kávovarů si silné renomé dokázala vybudovat značka Jura, která nabízí prvotřídní výrobky. Jejich produkty se pyšní prémiovým vzhledem, dlouholetou životností, a především se dají považovat za nesmírně spolehlivé a kvalitní. Právě tyto kávovary lze ovládat i za pomocí chytrého telefonu. K tomu potřebujete takzvaný Jura Smart Connector. Tento prvek totiž dokáže propojit vaše zařízení se samotným kávovarem skrze rozhraní Bluetooth a vy tak máte vyhráno. Pokud uvažujete nad koupí kvalitního kávovaru, který by dokázal naplnit všechna vaše očekávání a poskytnul vám tu nejlepší zkušenost, máme tady pro vás dva cenné tipy.

JURA E8 Dark Inox:

Nejprve si je nutné uvědomit, pro jaké účely kávovar potřebujete. Jestliže hledáte vhodný produkt do vaší domácnosti, můžeme vám jen a pouze doporučit kávovar Jura E8 Dark Inox. Tento produkt vás vyjde na necelých třicet tisíc, přičemž je třeba upozornit na fakt, že se jedná o dlouholetou investici. Jedná se totiž o revoluční, plně automatický kávovar se sofistikovaným designem, jenž nabízí řadu perfektních funkcí a dokáže vám zajistit přípravu úžasné kávy a té nejjemnější pěny.

Pokud se ale koukáte spíše po nějakém kávovaru do kanceláře, pak by se Jura WE8 Dark Inox mohl stát tou správnou volbou. Tento model se již na první pohled může chlubit robustní konstrukcí, která mu dovoluje nabídnou 3litrovou nádržku na vodu, násypku pro až 500 gramů zrnkové kávy a kontejner na odpad, který zvládne pojmout 25 porcí. Díky tomu je tento kávovar ideálním řešením do zmiňované kanceláře, jelikož nevyžaduje až takovou pozornost. Další praktickou výhodou je, že můžete uzamknout některé funkce, čímž můžete zajistit, aby je uživatelé následně neměnili a pouze si dopřávali dobrou kávu. Tento model vás vyjde na necelých 48 tisíc. Oba zmiňované kávovary lze navíc propojit s telefonem skrze zmiňovaný Jura Smart Connector.