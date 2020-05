7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (19. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud se věnujete programování a vyvíjíte nějakou aplikaci, určitě jste již uvažovali nad její ikonou a snímky obrazovky, které jsou povinné při nahrávání programu do App Storu. S tímto vám dokáže pomoci aplikace AppGraphics – App Icon and Screenshot Generator. Pomocí ní totiž můžete velice rychle a jednoduše vytvořit zmiňované nezbytnosti a následně je použít.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

V rámci prohlížeče je velice prospěšné, když používáte záložky a můžete se tak pohodlně vracet k často navštěvovaným webům. Někdy se vám ale může stát, že některé záložky máte uloženy hned několikrát a máte v nich poměrně chaos. Aplikace BookmarkApp se dokáže velice spolehlivě postarat o správu vašich záložek a případně je zredukovat.

Původní cena: 279 Kč (229 Kč)

Operační systém macOS se sice dokáže nativně postarat o tvorbu snímků obrazovky a její nahrávání, ale nabízí poměrně omezené funkce. Aplikace Capto: Screen Capture & Record vám umožní nahrávat profesionální videa, pomůže vám s tvorbou zmiňovaným snímků obrazovky, nabídne vám řadu kvalitních nástrojů pro úpravu vašich souborů a usnadní vám jejich sdílení.

Původní cena: 749 Kč (679 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Capto Screen Capture and Record 1 Aplikace se slevou-Capto Screen Capture and Record 5 Aplikace se slevou-Capto Screen Capture and Record 4 Aplikace se slevou-Capto Screen Capture and Record 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Capto Screen Capture and Record 2 Vstoupit do galerie

Jestliže se považujete za fanouška bezdrátových zařízení, pravděpodobně kolem sebe máte řadu Bluetooth produktů. S jejich správou vám dokáže spolehlivě pomoci aplikace Toothpicks. Tato aplikace vám totiž umožní se k nim připojovat přímo z horního menu baru a daleko pohodlněji.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Toothpicks 1 Aplikace se slevou-Toothpicks 5 Aplikace se slevou-Toothpicks 4 Aplikace se slevou-Toothpicks 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Toothpicks 2 Vstoupit do galerie

Pracujete hned s více většími monitory a hodila by se vám utilita, která vám usnadní přechod kurzoru mezi samotnými pracovními plochami? V tomto směru by vás mohla zaujmout aplikace ScreenJump. Jednoduše vám totiž postačí zmáčknout klávesu fn a Control, čímž aplikace automaticky přesune kurzor z jednoho monitoru na druhý.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – ScreenJump 1 Aplikace se slevou – ScreenJump 4 Aplikace se slevou – ScreenJump 3 Aplikace se slevou – ScreenJump 2 Vstoupit do galerie

Animované obrázky mají bezpochyby něco do sebe a dokáží v okamžiku okořenit jakoukoliv komunikaci. Zakoupením aplikace Hard G získáte perfektní nástroj, jenž funguje přímo z horního menu baru a umožní vám v momentu vyhledávat GIFy z populární služby Giphy.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Hard G 4 Aplikace se slevou-Hard G 3 Aplikace se slevou-Hard G 2 Aplikace se slevou-Hard G 1 Vstoupit do galerie

Máte velký zájem o auta a napadlo vás někdy, jaké by to asi bylo, kdybyste si otevřeli vlastní auto-servis? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně by vám neměla utéct aktuální akce na hru Car Mechanic Simulator 2018. Jak již samotný název napovídá, v této hře se zhostíte role automechanika a vaším úkolem bude opravovat, testovat a vylepšovat auta vašich zákazníků.

Původní cena: 19,99 € (8,99 €)