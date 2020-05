Jelikož je dnes FullHD rozlišení již naprostým standardem, rozhodl se YouTube k zásadnímu kroku. Video v rozlišení 1280 x 720 (720p) už neoznačuje jako HD. Pokud rozkliknete nastavení rozlišení, narazíte na označení HD nově pouze u videí s rozlišením 1080p a 1440p. Označení 4K je pak u videí s rozlišením 2160p.

Fun fact YouTube no longer clarifies 720p as HD. Only 1080p and up now. I completely agree 🤓 pic.twitter.com/QjaeZyfGAH

— Marques Brownlee (@MKBHD) May 16, 2020