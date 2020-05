O tom, jak 50 Cent pomohl Applu v propagaci iPodu

Steve Jobs byl bezpochyby velmi výraznou osobností. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že nejrůznější historky a příběhy, které jsou s ním spojené, se vynořují i řadu let po jeho smrti. S jednou takovou přišel i rapper 50 Cent. Ten v online rozhovoru pro hip-hopový magazín Hiphopnmore nedávno tvrdil, že osobně přesvědčil Steva Jobse, aby mu zaplatil za propagaci iPodu v klipu „P.I.M.P.“. „Bylo to poprvé, kdy se Apple uchýlil k product placementu,“ uvedl.

„Myslíte, že můžete prodat iPod? Já bych mohl prodat iPod,“ řekl tehdy údajně Jobsovi, a pokračoval sdělením, že se mu v průběhu deseti minut podařilo Steva Jobse přesvědčit, aby mu za propagaci jablečného hudebního přehrávače v jeho klipu zaplatil 150 tisíc dolarů. „Jimmy [Iovine] vám to potvrdí,“ pokračoval. Videoklip ke skladbě P.I.M.P. si svou premiéru odehrál v létě roku 2003 na MTV, v následujícím roce získal nominaci na nejlepší rapové video – pokud se na klip podíváte, skutečně v něm můžete vidět zmíněný iPod. Příběh, o který se 50 Cent podělil v rozhovoru, je nepochybně zajímavý, něco na něm ale nesedí.

Známý rapper v interview mimo jiné uvedl, že to bylo poprvé, co on sám viděl iPod. To je sice na jednu stranu možné, nicméně v roce 2003 byl hudební přehrávač od Applu na světě již dva roky, a iPod, který se objevil v klipu, byl již třetí generací tohoto zařízení. Rapper navíc v rozhovoru naznačuje, že se jednalo o první product placement od Applu, o čemž by se v jistém smyslu slova dalo pochybovat. Počítače od Applu se v uplynulých letech objevily v řadě filmů i seriálů – příkladem může být třeba Den nezávislosti nebo seriály Sex ve městě či Seinfeld. Je nicméně vcelku pravděpodobné, že mohlo jít o první případ, kdy se v hudebním klipu objevil iPod. Pravdou také je, že Jimmy Iovine se s Jobsem velmi dobře znal ještě před svým nástupem do Applu (ke kterému došlo až v roce 2014) – třeba se dočkáme toho, že 50 Centovu historku potvrdí.