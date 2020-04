Kolem Země dnes proletí obrovský asteroid

Dnes proletí kolem Země asteroid označovaný jako 1998 OR2, přičemž nejblíže bude k Zemi v 11:56 SELČ. Není ale třeba se obávat. Byť byl asteroid označen NASA jako „potenciálně nebezpečný“, bude od Země vzdálen 6 milionů kilometrů, tedy zhruba šestnáctinásobek vzdálenosti od Měsíce. Asteroid má na délku 1,8 až 4,1 kilometru. Kolem Slunce toto těleso oběhne přibližně za 3 roky a 8 měsíců.

Big asteroid shows itself ahead of Earth flyby on April 29 https://t.co/3ImE1XSnpR

— Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 23, 2020