Úsporné sprchy i sekvenování genomu: Jaké projekty podporují čelní představitelé (nejen) technologického průmyslu

Vést některou z prosperujících společností v Silicon Valley má spoustu výhod – tou nejviditelnější z nich je bezpochyby bohatství. Pokud ale stojíte v čele některého z technologických gigantů, znamená to také, že jste v kontaktu s opravdu chytrými a schopnými lidmi, a máte také přehled o nejrůznějších vznikajících projektech s velkým potenciálem, které by byla škoda nepodpořit. Do nejrůznějších projektů investuje řada velikánů ze světa technologií, Timem Cookem počínaje a Elonem Muskem konče. Pojďte se s námi podívat na projekty, které se zmíněné osobnosti rozhodly zaštítit.

Peter Thiel a libertariánská kolonie

Peter Thiel je jedním ze spoluzakladatelů platformy PayPal a jeden z raných investorů Facebooku. V oboru se o něm proslýchá, že jeho myšlenky i nápady jsou často opravdu velmi netradiční. Peter Thiel se mimo jiné výrazně angažuje také v projektu The Seasteading Institute. Jedná se o organizaci, která si klade za cíl „vytvářet stále, autonomní komunity na moři nebo v mezinárodních vodách“. Zakladateli The Seasteading Institute jsou Wayne Gramlich a Patri Friedman, Peter Thiel jejich činnost podpořil v roce 2008 jednorázovým finančním darem ve výši 500 tisíc dolarů. V roce 2013 spustil The Seasteading Institute projekt, v jehož rámci mají uvnitř teritoriálních vod existujících států vznikat nová města.

Jeff Bezos a The Clock of Long Now

Zakladatel Amazonu v minulosti projevil z hlediska investic zájem o všechno možné od žurnalistiky až po vesmír. Bezesporu nejzvláštnějším projektem, do kterého Jeff Bezos investoval, jsou ale speciální hodiny, které se nacházejí uvnitř jedné z hor na západě Texasu. Hodiny se nazývají „The 10 000 Year Clock“, jinak také „The Clock of Long Now“. Mají symbolizovat přemýšlení v dlouhodobém horizontu, v průběhu příštích sta století tiknou vždy jednou za rok. U zrodu tohoto projektu stál v roce 1986 Danny Hillis, první prototyp hodin byl uveden do provozu 31. prosince roku 1999.

Elon Musk a Hyperloop

Investice do nejrůznějších projektů není cizí ani zakladateli společnosti Tesla Elonu Muskovi. Mezi ty nejpozoruhodnější patří Hyperloop – koncept vysokorychlostního transportního systému, na jehož navrhování se podílel samotný Musk. Jedná se o systém, založený na pohybu přetlakových kapslí uvnitř podtlakových trubkových tunelů. Zmíněné kapsle slouží k pohánění indukčních motorů a vzduchových kompresorů. Rychlost přepravy v hyperloopu by podle plánů měla dosáhnout až 1300 killometrů za hodinu. První prototyp hyperloopu byl dokončen v roce 2016 na půdě Massatchusettského technologického institutu, a Muskova společnost SpaceX pořádá soutěž s názvem Hyperloop Pod Competition, v jejímž rámci přinášejí technické týmy z celého světa svá vlastní řešení.

Craig Venter a sekvenování genomu

Craig Venter je americký biotechnolog, biochemik, genetik a podnikatel. Byl například jedním z prvních vědců, kteří se podíleli na sekvenování lidského genomu, a založil hned několik genomických společností. Jedním z fenoménů, které Ventera fascinují, je lidská dlouhověkost. I to je jedním z důvodů, proč se rozhodl investovat do společnosti Human Longevity Inc., která se zaměřuje na využití sekvenování lidského genomu v rámci předcházení stárnutí a souvisejících nemocí. Human Longevity si podle slov svých zakladatelů klade za cíl prodloužit zdravou, výkonnou životnost lidstva.

Tim Cook a úsporná sprcha

Zpráva o tom, jak společnost Nebia může vděčit vášni Tima Cooka pro ranní cvičení za významnou investici, se objevila i na našem webu. Firma své úsporné sprchy instalovala v řadě fitness center a posiloven, a vysílala své zástupce, aby se u šaten a východů z těchto zařízení ptali návštěvníků, jak byli se sprchami spokojeni. Jedním z těchto návštěvníků byl kdysi i Tim Cook, a jeho nadšení ze zmíněné sprchy bylo natolik velké, že se rozhodl firmu významným způsobem finančně podpořit.

Paul Allen a mozkové centrum

Spoluzakladatel společnosti Microsoft Paul Allen se za svého života nezajímal zdaleka jen o luxusní jachty nebo kupování sportovních týmů. Založil například také Allen Institute – nezávislé centrum pro výzkum lidského mozku. Odborníci z tohoto institutu si kladou za úkol lépe porozumět tomu, co se odehrává uvnitř lidské lebky, a zaměřují se především na způsob léčby nemocí, jako je Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba. Paul už na však bohužel na celý projekt osobně dohlížet nemůže, jelikož v roce 2018 skonal.

Bill Gates a čistota

V současné době se jméno spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese skloňuje především v souvislosti s viry a očkováním. Gates se svou ženou Melindou založil před časem Gates Foundation – nadaci, která si klade za cíl zlepšit kvalitu života především v rozvojových zemích. Jednou z věcí, na které se Gates Foundation se svými aktivitami zaměřuje, je vylepšení kvality pitné vody a hygieny v nejchudších oblastech světa. V roce 2011 byla pod křídly Gates Foundation spuštěna iniciativa s názvem „Reinvent The Toilet Challenge“. Té se podařilo získat granty pro financování výzkumných týmů po celém světě – cílem je zajistit 2,5 miliardám lidí přístup k pitné vodě a dalším zdrojům.