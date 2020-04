iPhone 11 se loni těšil v domovině Applu obří oblibě

Jablečná společnost má konečně po dlouhé době důvod slavit. Po povedeném iPhonu XR, který v roce 2018 udělal bez nadsázky díru do světa a stal se nejprodávanějším smartphonem ve Spojených státech, totiž podobný úspěch zažil i iPhone 11. Ten je, podobně jako jeho předchůdce, sice chudší na některé funkce oproti řadě Pro, ale zato cenou nalákal spoustu nových zákazníků a podle agentury pro výzkum trhu, CIPR, si vysloužil rovnou 39% podíl na prodejích všech jablečných telefonů za rok 2019, což je samozřejmě suverénně nejvíce.

Fotogalerie iPhone 11 1 iPhone 11 4 iPhone 11 3 iPhone 11 2 Vstoupit do galerie

Co si budeme povídat, iPhone XR byl nevídaný úspěch a bylo otázkou, zda Apple dokáže znovu přijít s něčím, co bude konkurovat dražším modelům nikoliv cenou, ale vybavením. Tak se ale naštěstí stalo a jablečná společnost vydala iPhone 11, který sice obsahoval o kameru méně a životností baterie se příliš chlubit nemohl, ale zato nabízel přijatelnou cenovku a především nenáročný vstup do ekosystému pro nové zákazníky. Právě tento aspekt se podle agentury pro výzkum trhu a chování spotřebitelů, CIPR, podepsal na podobném úspěchu jaký zažil jeho starší předchůdce. Jablečný iPhone 11 si tak vysloužil 39% podíl na prodejích všech modelů za rok 2019 a stal se ve Spojených státech hitem. Ač by se mohlo zdát, že jeho sláva povadne a uživatelé raději budou čekat na novou generaci, opak se stal pravdou a iPhone 11 zazářil i v letošním čtvrtletí, kdy se zasloužil o 37% všech prodejů. Spolu s prémiovými modely Pro a Pro Max se tak podílel na celkových prodejích 66%.

Jak je ze statistik vidět, iPhone 11 takřka dokonale kopíruje křivku svého předchůdce, který za rok 2018 dokázal zaujmout 39% zákazníků kupujících iPhone. To ostatně potvrdil i Josh Lowitz, spoluzakladatel CIPR, podle něhož prodeje iPhonu 8 a 8 Plus se svým 13% podílem utlumují, zatímco nová generace se hlásí o slovo a přebírá vládu. S tím by mohl pohnout i chystaný nový iPhone SE, který je za svou cenu bezkonkurenční a celá řada nových zákazníků sáhne právě po tomto modelu z důvodu dostupnosti. Jedinou vadou na kráse je tak podle Joshe fakt, že uživatelé neupgradují své telefony tak často jako před lety a svého modelu se drží dlouhá léta. Zatímco ještě před 4 lety si déle než tři roky nechávalo svůj jablečný smartphone jen 12% zákazníků, nyní se toto číslo vyšplhalo na 28%. Podle analytiků za nárůst může především segment služeb, který je ke starším modelům benevolentnější, a uživatelé tak nemají důvod rychle přecházet na novou generaci. Na druhou stranu, když už se spotřebitelé rozhodnou pro koupi nového modelu, většinou zvolí dražší a prémiovější. Uvidíme, zda se příští měsíce ponesou v podobných číslech.