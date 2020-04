Diablo II platí zřejmě za jednu z nejlepších her vůbec. I když už je opravdu stará, stále má značné množství fanoušků. Na YouTube se objevilo video, které nám ukazuje, jak by druhé Diablo vypadalo v Unreal Enginu. Vzhledem k faktu, že žijeme v době, kdy jsou remastery starších her in, třeba se jednou dočkáme. Snad by si v tomto případě dal Blizzard záležet více, než na Warcraft 3: Reforged.