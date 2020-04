Na iPhony konečně dorazila konzolovka Dead by Daylight

O Dead by Daylight jsme informovali v minulosti již mnohokrát. Tato akcí napěchovaná počítačová a následně i konzolová hříčka získala totiž celou řadu ocenění a právem se zapsala mezi jedny z nejlepších titulů za poslední léta. Na mobilní verzi však dosud vývojáři pouze lákali a s oficiálním oznámením data vydání se zdráhali čekat až do nedávné doby. Naštěstí však fanoušci nebudou muset dále čekat, Day by Daylight Mobile totiž dnešním dnem vychází jak na iOS, tak na Android.

Kdybychom měli jmenovat byť jen jednu akční hororovou adventuru s prvky asynchronního multiplayeru, bylo by to právě Dead by Daylight z dílny Behaviour Interactive. V této frenetické akční hře se totiž vžijeme do role některé z postav a budeme postaveni před jednoduchý úkol – utéct vrahovi, jenž číhá v temnotách. Spolu s dalšími třemi kamarády tak budeme spolupracovat, abychom šílenci utekli a zároveň pokud možno minimalizovali ztráty. O to zajímavější je skutečnost, že za 5. postavu, tedy sadistického vraha, nehraje umělá inteligence, nýbrž další hráč. Vše se tedy bude točit výhradně okolo implementace správné strategie a spolupráce, jež budete v tomto ohledu klíčová.

Povedenou hratelnost zároveň doprovází vynikající audiovizuální stránka, hutná atmosféra a epický hudební doprovod, jenž vás nenechá ani na chvíli vydechnout. Jedinou nevýhodou je snad jen to, že sami si nezahrajete, a byť můžete vyzkoušet hraní online, vždy je lepší dát dohromady partu přátel a vyzkoušet si přežívání v úzkém kruhu. Pokud máte tedy zálusk na nějakou akcí napěchovaný hororový zážitek, Dead by Daylight Mobile vám ho jistojistě zařídí. Hra je navíc na App Store plně zdarma, tudíž není nic jednoduššího než zamířit do obchodu a titul si bezplatně stáhnout. Postačí vám k tomu jen iOS 11 a vyšší a iPhone SE či 6S. Troufnete si na zběsilý útěk šílenému, nanejvýš nebezpečnému vrahovi?