Gamescom 2020 bude možné sledovat online

Řádící pandemie má na svědomí zrušení mnoha akcí, což rozesmutnilo nejednoho technologického nadšence. Zrušení se dočkal i herní veletrh Gamescom 2020, jenž se měl konat v Německu. Dlouho se spekulovalo, že pořadatelé ponechají veletrh alespoň v digitální podobě, což se skutečně stane. Dosud ale nejsou jasné žádné podrobnosti. Uskuteční se tak na konci srpna.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

— gamescom (@gamescom) April 15, 2020