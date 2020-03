Na iOS vyšla povedená mechanická střílečka Reflex Unit 2

Pokud vám odpočinkové a klidné hry za poslední dobu už lezou krkem, nedivíme se vám. Občas je trocha akce potřeba a vývojáři z Robosaru Games si toho jsou více než vědomi. Z tohoto důvodu přispěchali s pokračováním legendární mechanické střílečky Reflex Unit, kde jsme nasedli do obřích robotů a rozdali si to s nepřáteli. Opět se tak dočkáme futuristických bojišť, nekonečného arzenálu zbraní a spousty herních módů, které jen tak neomrzí.

Máte-li dost tradičních FPS her a chcete se uvrtat do něčeho, kde se destrukci meze nekladou, máme pro vás dobrou zprávu. Reflex Unit 2 nás znovu zavede do zničeného dystopického světa, který čelí robotické invazi a je jen na vás, abyste tento plán protivníkům zatrhli. Vžijete se totiž do role velitele, který má na starost celou armádu ocelových zabijáků a pomocí jejích unikátních schopností se pokusíte nájezdy nepřátel zastavit. Hutnou atmosféru jen podtrhuje poměrně originální perspektiva, z níž hru budete hrát. Tento počin totiž nevsází pouze na první či třetí osobu jako konkurence, ale naopak se snaží vytvořit simulaci a iluzi jakéhosi velitelského můstku, z něhož budete své oddíly strategicky řídit. Hře nechybí ani VR verze, která tento pocit jen umocňuje a zajišťuje nezapomenutelný zážitek, který jen tak někde neokusíte. Co se herních módů týče, nechybí klasický Deathmatch a obdoba Battle Royalu, kde si to rozdáte až ve 4 hráčích a pokusíte se přežít jako poslední.

Samozřejmostí je pak nabitá kampaň a možnost kooperace s kamarády, což jistě ocení milovníci singleplayerového zážitku. Příběh sice příliš komplikovaný a komplexní není, ale zato vám nabídne nekompromisní obtížnost, kde reálně hrozí, že váš telefon poletí přes celou místnost. Během postupu hrou si však budete moci naštěstí odemykat různá vylepšení, aktivovat si dodatečné schopnosti a nalézat vybavení. Titul se chlubí náramně rozmanitým arzenálem, a je tedy jen a pouze na vás, zda se rozhodnete své protivníky rozmašírovat plazmovou puškou nebo raketometem. Rozhodně však doporučujeme dát tomuto originálnímu počinu šanci. V multiplayeru si navíc užijete cross-play, díky čemuž mohou hráči ve VR i normálním režimu bojovat proti sobě. Zamiřte tedy na App Store a pusťte se do nekonečných mechanických válek.