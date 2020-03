7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (11. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Psaní všemi deseti dokáže být velice náročné na naučení, ale jakmile se tuto schopnost naučíte, rozhodně nebudete litovat. Dokážete tak totiž podstatně zrychlit rychlost vašeho psaní a potažmo i samotnou produktivitu. Jak se ale naučit takto psát? Přesně k tomuto slouží aplikace Keys, která pro výuku využívá osvědčených postupů.

Aplikace iLove Video Rotate je velice jednoduchým nástrojem, který se dokáže postarat o přetočení videa. Do této aplikace vám stačí jednoduše importovat video a zvolit o kolik stupňů jej chcete otočit a kterým směrem. Následně si již výsledné video exportujete a máte hotovo.

Jak již samotný název prozrazuje, aplikace Locader – Changing wallpaper base on location slouží pro automatickou změnu vašich tapet, a to na základě vaší polohy. V aplikaci si nastavíte různé snímky pro dané lokality a jakmile se na dané poloze ocitnete, aplikace sama tapetu vymění.

Zakoupením aplikace Suite for Microsoft Office získáte širokou škálu těch nejrůznějších šablon, které můžete využít pro svou práci v rámci kancelářského balíčku Microsoft Office. Jedná se konkrétně o šablony pro Microsoft Word, PowerPoint a Excel. Šablony jako takové jsou navíc rozřazeny do příslušných kategorií, což vám značně usnadní čas při jejich výběru.

Jestliže se řadíte mezi milovníky her, ve kterých se přesunete v čase do budoucnosti do dystopického prostředí, pak je tady titul Beholder přímo pro vás. Ve hře se ocitáte v prostředí, kde totalitní stát ovládá každý aspekt vašeho soukromého a veřejného života a všude na vás dohlíží velký bratr. Vy se ocitnete v roli správce budovy, který špehuje a odposlouchává samotné nájemníky pokojů v budově. Vaším úkolem je nahlásit státu každého, kdo plánuje svrhnutí režimu.

Pokud se řadíte mezi milovníky aut, rychlé jízdy a závodů rally, pravděpodobně vám hru DiRT Rally ani nemusíme představovat. V této hře totiž usednete za volant jednoho z vybraných vozů a váš úkol je jednoduchý – porazit vaše nepřátele, zajet co možná nejlepší časy a překonávat rekordy. Pozor si ale budete muset dát na stav vozovky a počasí, protože stačí jedna chybička a můžete snadno skončit poslední.

Role farmáře není rozhodně vůbec lehká a dokáže dát pořádně zabrat. Ve hře Farming Simulator 19 se vžijete do role farmáře, který má na starost svou vlastní farmu. Vaším úkolem bude sklízet úrodu, krmit zvířata, dohlížet na zemědělské stroje a spousta dalších. Zvládnete to?