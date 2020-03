Youtubeři na kanále the Hacksmith se před časem pustili do velkého projektu. A sice záměru vyrobit vlastní Teslu Cybertruck v měřítku 1:2. To se jim povedlo a svůj Cybetruck podstoupili testování v „přetahované“. Kromě Fordu F-150 byli co by soupeři Cybertrucku i jiné stroje. Jak to celé dopadlo můžete vidět ve videu pod článkem.