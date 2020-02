Jak exportovat či zálohovat data z aplikace Poznámky v macOS

Pokud používáte na vašich jablečných zařízeních k zapisování poznámek nativní aplikaci Poznámky, tak jistě víte, že hlavní výhodou a nejlepší funkcí je vzájemná synchronizace těchto poznámek napříč všemi vašimi zařízeními. I tak si ale můžete určité poznámky nastavit tak, aby byly k dispozice pouze na tom zařízení, na kterém byly napsány. Pokud jste někdy všechny vaše poznámky ze stejnojmenné aplikace chtěli zálohovat, anebo je exportovat pro import do nového zařízení, tak můžete. Není k tomu potřeba ani žádný program třetí strany, stačí jen vědět, kde se data aplikace Poznámky v macOS nacházejí.

Jak exportovat/zálohovat data z aplikace Poznámky v macOS

Pokud jste se na vašem Macu či MacBooku rozhodli pro zálohování či exportování dat z aplikace Poznámky, tak postupujte následovně. Nejprve aplikaci Poznámky kompletně ukončete – v Docku na ikonu aplikace klepněte pravým tlačítkem (dvěma prsty) a zvolte možnost Ukončit. Nyní se přesuňte do aktivního okna aplikace Finder. Zde v horní liště klepněte na záložku Otevřít a z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Otevřít složku… Po kliknutí na tuto možnost se zobrazí nové okno s textovým polem. Nyní si zkopírujte cestu, kterou přikládám níže:

~/Library/Group Containers/group.com.apple.notes

Po zkopírování cesty ji jednoduše vložte do textového pole ve Finderu, a poté klepněte na tlačítko Otevřít. Tímto se dostanete do složky, ve které se nachází data poznámek. Konkrétní soubory, ve kterých jsou data uložena, nesou název NoteStore.sqlite-wal, NoteStore.sqlite, NoteStore.sqlite-shm. Tyto tři soubory si tedy pro zálohu či export a import do nového zařízení zkopírujte tam, kam potřebujete.

V případě, že jste se rozhodli pro import těchto záložek do nového Macu či MacBooku, tak si tři výše uvedené soubory zkopírujte například na flash disk, anebo najděte jiný způsob, jak je do nového zařízení můžete přenést. Nyní se pomocí stejného postupu, jako je uvedeno výše, přesuňte do složky s daty aplikace Poznámky a tři soubory, tedy NoteStore.sqlite-wal, NoteStore.sqlite, NoteStore.sqlite-shm, zde vložte. Nyní otevřete aplikaci Poznámky a je hotovo – vaše poznámky ze starého zařízení jste úspěšně přenesli do nového.