Jak na iPhonu změnit hlasitost budíku a večerky

Řada uživatelů se v rámci operačního systému iOS na svých iPhonech večer před spaním potýká s nelehkým úkolem – nastavením budíku. Ona aktivace samotného budíku už je psychicky náročný proces, avšak o to těžší je ranní vstávání, když vás budík ráno vzbudí na maximální hlasitost a vy nevíte proč. V tomto článku se společně podíváme na to, jakým způsobem lze hlasitost budíku a večerky přizpůsobit, abyste se každé ráno probouzeli příjemně za jemného a tichého zvuku.

Jak změnit hlasitost budíku

Pokud jste se někdy v rámci aplikaci Hodiny snažili nastavit hlasitost budíku, tak jistě víte, že neexistuje posuvník, díky kterému byste hlasitost mohli regulovat. Celý trik však spočívá v tom, že hlasitost budíku se odvozuje od hlasitosti vašeho vyzvánění. Každý večer tak tedy stačí přejít do aplikace Hodiny a pomocí tlačítek hlasitosti hlasitost vyzvánění (budíku) stáhnout. Nutno podotknout, že pro možnost volby hlasitosti vyzvánění je nutné mít v Nastavení -> Zvuky a haptika aktivní funkci Měnit tlačítky. Možná by vás mohlo napadnout, že by se tato možnost dala nastavit pomocí automatizací, a rozhodně nejste jediní, koho to napadlo. Bohužel, Apple umožňuje v automatizacích změnu pouze hlasitosti médií a nikoliv vyzvánění, a proto nelze v tomto případě automatizaci nastavit. Snad se v budoucnu dočkáme aktualizace, kde se taková možnost objeví.

Jak změnit hlasitost večerky

V případě, že patříte mezi uživatele večerky, tak už je scénář o něco jednodušší a více srozumitelný. V tomto případě nemusíte každý den pamatovat na změnu hlasitosti vyzvánění, ale stačí ji pevně nastavit přímo ve večerce. Pro změnu hlasitosti večerky stačí, abyste otevřeli nativní aplikaci Hodiny a ve spodním menu se přepnuli do sekce Večerka. Poté v levém horním rohu klepněte na možnost Volby. Zde už stačí v sekci Buzení pomocí posuvníku nastavit hlasitost vyzvánění budíku, společně s jeho zvukem.